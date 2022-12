Isabel Preysler contra la prensa por Tamara Falcó

Isabel Preysler fue, sin duda, una de las grandes protagonistas de la fiesta ‘Moet Chandon Effervescence’ que se celebró en el Palacio de Cibeles esta semana, una de las noches más glamourosas del año. Junto a otros invitados de honor, la socialité disfrutó de una velada llena de lujo y elegancia. Pero más allá de la diversión, la madre de Tamara Falcó también tuvo tiempo para expresar su malestar con algunos profesionales de la prensa y no dudó en echarles una buena reprimenda por algunos comentarios que habían arrojado sobre su hija estos meses.

Isabel Preysler, como nos tiene acostumbrados, volvió a defender a Tamara Falcó, a quien intenta proteger de cualquier ataque que le pueda ocasionar más daño del que ha sufrido ya tras su desengaño amoroso. Según han desvelado en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, la socalité se acercó a algunos periodistas para echarles la bronca por los comentarios arrojados a su hija tras sus polémicas declaraciones durante el Congreso de las Familias en México. “Sacó la leona que lleva dentro y defendió con uñas y dientes a Tamara como una gran madre” aseguraron desde el plató.

Isabel Preysler FOTO: lucia vargas Lucia Vargas

Tamara Falcó, tras su ruptura con Onieva, se ha refugiado en los brazos de su madre, su incondicional apoyo. Ahora que ha pasado el huracán mediático y las aguas están más calmadas, la hija de Isabel Preysler parece estar recuperándose del gran varapalo amoroso. Según la socialité, su hija ahora mismo “está muy bien, está estupendamente” y ha apoyado rotundamente la decisión de la marquesa de Griñón de dejar a su exprometido. “Es tremendo ver sufrir a un hijo, estamos muy orgullosos de ella” decía la pareja de Vargas Llosa sobre la recuperación de Tamara Falcó tras la ruptura.

Isabel Preysler se ha convertido en la mayor defensora de Tamara Falcó y no va a dejar que nadie hable mal de ella, ni que la prensa opine cosas que ella no comparta y por eso no ha dudado en echarle la bronca a algunos periodistas que criticaron a la marquesa de Griñón públicamente y la tacharon de homófoba por sus declaraciones en México.