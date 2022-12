Isabel Preysler, sobre la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: “Ver sufrir a una hija es tremendo”

Ya han pasado varios meses desde que, tras una sonada polémica, Tamara Falcó e Íñigo Onieva tomaron caminos separados. Su ruptura fue de lo más mediática y ambos se refugiaron en su familia para superar el mal trago. Ahora, pasada la tormenta inicial y con las aguas volviendo a su cauce, Isabel Preysler hace balance y se confiesa como nunca sobre ese momento que afectó a toda la familia. “Este año ha habido de todo, pero al final ha sido bueno. La familia está bien, que es lo importante”, comienza diciendo la socialité.

Isabel Preysler asegura que por fin Tamara Falcó ha levantado cabeza y celebra que ahora “está muy bien, estupendamente”, pero reconoce que no ha pasado por sus mejores meses. “Pues sí. Yo lo he pasado mal, porque ver a una hija sufrir es tremendo”, lamenta.

Además, la socialité reconoce que la marquesa de Griñón no siempre hacía caso a sus recomendaciones, pero recalca que, aun así, la apoyó en todo momento y, a día de hoy, aprueba la gestión de la polémica que hizo su hija. “Lo hijos no siempre siguen los consejos de los padres, pero Tamara lo ha llevado muy bien, estamos todos muy orgullosos”, apunta.

Sobre las declaraciones que Tamara Falcó realizó recientemente, en las que aseguraba que no quería tener hijos si no era con un hombre a su lado, Isabel Preysler comenta: “Me parece estupendamente, me parece muy bien, siempre apoyo las decisiones de mis hijos, pero esa decisión de Tamara, además, es muy sensata y correcta, por supuesto”.

Para Isabel Preysler, su familia es lo más importante y espera poder celebrar las fiestas de Pascua con sus seres queridos al completo. “Si no puedo estar con todos en Navidad, estaré inmediatamente después de Navidad… El año pasado la pasamos todos juntos, pero hay que dividir un poquito, porque también quieren estar con sus propias familias”, desliza la socialité, que pide para el próximo año 2023 “como todo el mundo, paz y mucha salud”.