Pinocho, presunto hijo de Bernardo Pantoja: “No pongo la demanda de paternidad por dinero”

El abogado de Luis Manuel Vicente Rico ya tiene los documentos necesarios para iniciar el proceso de demanda de paternidad de su cliente para esgrimir que es hijo del recientemente fallecido Bernardo Pantoja. Dos pruebas de ADN que coinciden al noventa y nueve por ciento, y testimonios grabados en los que el hermano de Isabel Pantoja confiesa que Luis es su hijo, son la base argumental que parece demostrar que Pinocho, como se conoce en su entorno al demandante, tiene todas las de ganar en el juzgado.

“Le guste o no a Anabel, mi apellido será Pantoja”, asegura Rico. “Ya he pedido a mi abogado que inicie los trámites de la demanda”.

La pantojita chica es su presunta hermana y está al tanto de las intenciones de Luis, pero le tiene bloqueado en su teléfono y no quiere saber nada de este hombre de 38 años, nacido en Sevilla, fruto, nos dice, de “una relación de Bernardo con mi madre, Josefa Rico Martínez

- Anabel y usted eran amigos, ¿por qué se rompió la relación?

- Nos llevábamos bien, teníamos una amistad, pero se molestó porque yo intervine en el programa “¿Quién es mi padre?”, contando mi verdad con nuestro padre, y eso que no hablé mal de nadie. Pero ella, de buenas a primeras, me dejó de hablar e intentó por todos los medios que yo no pudiera ver a Bernardo. Esta fue la gota que colmó el vaso y lo que me ha llevado a solicitar la demanda de paternidad. Tengo dos pruebas de ADN que demuestran que soy su hijo. Y varios audios en los que él reconoce que es mi padre. Un día me dijo: “a partir de ahora llámame papá”. Me trataba como un hijo.

- En su adolescencia formaba parte de la pandilla de Anabel y Kiko Rivera…

- Íbamos de juerga por Sevilla, lo pasábamos muy bien. Yo no sabía a ciencia cierta qué éramos familia, pero en mi barrio, en Triana, me decían que mi padre era Bernardo.

Pinocho deja muy claro que “no pongo la demanda para conseguir dinero, además, mi padre no tenia nada, esto es una cuestión de justicia y dignidad. Quiero llevar el apellido que me pertenece por derecho, el Pantoja. Me gustaría tener una conversación en privado con Anabel, dejar todo muy claro, llevarnos bien. Pero, si hace apenas unos meses hablábamos tan normales, era un trato cordial. No quiero una relación de hermanos, de uña y carne, pero, por lo menos, llevarnos bien. Y le repito, le guste o no, somos hermanos de sangre”.

Bernardo Pantoja y Pinocho FOTO: Autor desconocido Mediaset

- ¿Si se reconcilian algún día la llamaría hermana?

- Ella está en su derecho de negarme como hermano, que haga lo que quiera, pero si tiene un mínimo de duda, la invito a que, discretamente, nos sometamos a una prueba de ADN. Aunque no te puedo revelar su nombre, un miembro de la familia Pantoja me confesó que Bernardo era mi padre.

- ¿Pudo verle antes de su muerte?

- Si. Le visitaba en el hospital a escondidas. Tengo mucha complicidad con la viuda de mi padre, con Junco, y acudía a la habitación cuando la cuidadora que había puesto Anabel se ausentaba. Yo parecía un delincuente con tanto secretismo. Y no hacía nada malo, era una cuestión de cariño.

- ¿Cómo fue aquella despedida?

- Estaba ya muy malito, apenas hablaba, adormecido, con la sonda puesta, delgadísimo… Su muerte me ha dejado muy tocado, le echo muchísimo de menos, teníamos una relación de muchos años, cuando se puso enfermo le visitaba con frecuencia, casi a diario. El me decía que deseaba verme, que su casa era mi casa. Bernardo fue una buena persona, con sus virtudes y defectos, como todos, pero una gran persona.

- Junco está hundida.

- Le cuesta hacerse a la idea de que su marido ha muerto. Además, la familia de Bernardo la ha tratado muy mal. Junco me contó que Anabel le pidió que negara que soy hijo de su padre. La familia Pantoja es muy complicada, se mueven por el interés. Junco siempre les ha tenido mucho miedo.

- ¿No le tienta conocer a Isabel Pantoja, poder llamarla tía?

- Ya la conozco, de cuando su hijo Kiko y yo éramos íntimos amigos. Estuve en el ático de Fuengirola, en la finca “Cantora”… Vivo a escasos dos minutos andando de la casa de Kiko, pero no nos vemos

- ¿Anabel se portó bien con su padre?

- El pasado verano fue a verle, se hizo una foto con él y se marchó. Y luego colgó la imagen en sus redes sociales para demostrar que se preocupaba por Bernardo. Este hombre, se portara mejor o peor con su hija hace años, era su padre. Y estaba muy enfermo. Ella se tenía que haber entregado un poco más… Porque el dinero no lo hace todo, que le comprara cosas o enviara cantidades de dinero, o le pusiera una cuidadora… Bernardo habría deseado más el cariño de su hija. Afecto y calor humano.

Nuestro interlocutor piensa que su presunta hermana “ha perdido la humildad de antaño, era una chica noble, graciosa, cariñosa, normal… y no entiendo el cambio que ha dado. Se puede tener mucho dinero, pero conservando la esencia y la humildad. Eso debería perdurar siempre. "