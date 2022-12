Sorpresa: Isabel Pantoja ya conoce a Pinocho, el presunto hijo de su hermano Bernardo

No teníamos la menor certeza de que Isabel Pantoja conociera a Luis Manuel Vicente Rico, apodado Pinocho, el presunto hijo “secreto” de su hermano Bernardo. Pero el mismo Luis se encarga de aclarar que “hace años, cuando Kiko Rivera y yo éramos muy buenos amigos, me llevó a conocer a su madre y estuve en ‘Cantora’ y en el ático de Fuengirola. Ahora, no tengo relación con Kiko, y eso que somos vecinos en Castilleja de la Cuesta, desde mi casa a la suya apenas hay cinco minutos andando.”

Isabel calla y no responde. Pasa olímpicamente de Pinocho, como también lo hace de la viuda de su hermano, de la japonesa Junco, con la que ni tuvo ni tiene relación. No entran dentro de sus futuros, ni presentes, planes familiares.

Bernardo Pantoja y Pinocho FOTO: Autor desconocido Mediaset

Como tampoco Luis tiene, que se sepa, un lugar en la vida de su presunta hermana, Anabel, quien fue amiga suya en tiempos y ahora no quiere ni verle. Dicen que le cuesta entender que pueda convertirse en su hermano aunque un juzgado decida que las pruebas de ADN demuestren que a Bernardo era su progenitor. La demanda de paternidad ya está en marcha. Es cuestión de tiempo que Luis pueda apellidarse Pantoja.