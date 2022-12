Dabiz Muñoz se pone el vestido de Las Campanadas de Cristina Pedroche para despedir el 2022

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche están de actualidad, y no solo por la intriga del vestido de Las Campanadas con el que la presentadora dará la bienvenida al 2023. La pareja confirmó ayer a través de su cuenta de ‘Instagram’ que esperaban su primer hijo después de que ‘Lecturas’ diese la exclusiva el pasado miércoles. Hoy, la de Vallecas se enfrenta a su noche más especial y todos los ojos están puesta en ella, ya que será la primera mujer en dar Las Campanadas embarazada de la historia.

Mientras tanto, Dabiz Muñoz ha seguido con su divertida tradición de vestirse con el vestido de su mujer de Las Campanadas anteriores para despedir el 2023. Así titulaba la fotografía en su cuenta de ‘Instagram’, que ya cuenta con miles de likes. “Hoy me miro al espejo y me siento desatado, me veo estratosféricamente glamouroso, sensual y peligrosamente atractivo! Hola @cristipedroche , no te pido que lo superes, solo iguálamelo esta noche si puedes…😜Divo❌⭕️ por un día!!!!” retándole a superarle esta noche con mucho humor.

Josie, el estilista de Cristina Pedroche para Las Campanadas, no ha dudado en comentar la imagen del marido de la presentadora con mucho humor. “Y un año más te queda mejor a ti... 🤣🤣🤣🤣! ❤️” declaraba el experto en moda. Este posado se ha convertido ya en una tradición de Dabiz Muñoz y todos los 31 de diciembre, desde hace unos años, los fans de la pareja esperan ver la fotografía del chef con el vestido de Cristina Pedroche, por el día, y el nuevo arrollador estilismo de la presentadora durante Las Campanadas.

Sin duda alguna este año va a ser el más especial para la televisiva. Todas las miradas están puestas en ella y seguro que su ropa va a dar mucho de que hablar. Eso, junto a su inesperado embarazado, han hecho que sea ya la reina de la noche de esta Nochevieja y las especulaciones sobre su estilismo aumentan por segundo. ¿Será la primera vez que hable sobre su maternidad? Solo queda esperar unas horas para que se descubra uno de los grandes misterios del final de este 2022.