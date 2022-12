Cristina Pedroche confirma su embarazo: “Se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso”

Hace tan solo dos días que la revista “Lecturas” publicaba entre sus páginas que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz esperan su primer hijo en común. El citado medio desvelaba que la de Vallecas está embarazada y que espera el nacimiento de su bebé para el verano de 2023. Una noticia que, finalmente, ha confirmado la colaboradora en sus redes sociales.

“No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes”, escribe Cristina Pedroche. “Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir”.

“Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero”.

“No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso”, sentencia Cristina Pedroche con una original fotografía junto a Dabiz Muñoz, cuando tan solo falta un día para que protagonice de nuevo la noche más especial del año, las Campanadas de Nochevieja.