Cristina Pedroche, embaraza de Dabiz Muñoz, según “Lecturas”

Cristina Pedroche no brindará con champagne en las próximas Campanadas. Al menos, así lo asegura la revista “Lecturas”, que acaba de publicar entre sus páginas que la presentadora y Dabiz Muñoz esperan su primer hijo en común. El citado medio desvela que la de Vallecas está embarazada y que espera el nacimiento de su bebé para el verano de 2023. Además, el magacín muestra una serie de fotografías de la feliz pareja visitando la clínica ginecológica que está siguiendo el proceso.

Según “Lecturas”, la pareja está “muy feliz” ante esta nueva etapa que atraviesa y que ha querido llevar con la máxima discreción. Al parecer, la intención de la presentadora era anunciar el embarazo durante las Campanadas, que ya avisó de que sería un “año muy fuerte. Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar”.

A lo largo de su relación con Dabiz Muñoz, han sido varias las ocasiones en las que se ha rumoreado que Cristina Pedroche podría estar embarazada, hasta el punto de que la presentadora se ha tenido que pronunciar varias veces acerca de su postura sobre la maternidad. “No he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos”, confesó a “20 Minutos” a principios de este año.

De momento, ni Cristina Pedroche ni Dabiz Muñoz se han pronunciado sobre este supuesto embarazo que anuncia la revista “Lecturas”, y sus últimas publicaciones en Instagram hacen referencia a las Campanadas de Nochevieja en las que, por lo visto, tenían previsto compartir la feliz noticia.

El increíble hogar familiar

De confirmarse que Cristina Pedroche está encita, su futuro bebé crecerá en un feliz y gigantesco hogar familiar que ella y Dabiz Muñoz han construido a base de trabajo y esfuerzo. El matrimonio se hizo con una espectacular vivienda de 700 metros cuadrados, construida en una parcela de 1000. La casa, distribuida en tres plantas, cuenta con todo tipo de comodidades, desde cuatro plazas de garaje hasta un gimnasio privado.

El inmueble, además, tiene seis habitaciones, espacio de sobra para que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz formen, si así lo desean, una bonita familia numerosa.