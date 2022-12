Campanadas ¿para la Historia? Con quién verlas...

En estos tiempos locos y revueltos no lo es menos la manera en la que despediremos a este 2022 y entraremos en el 23 con todas las supersticiones a cuestas y, sobre todo, la buena vibra. Que dure al menos hasta febrero. Es por eso que se acerca el momento de decidir la forma en la que diremos adiós a este año, que también ha sido convulso, pero en esta ocasión podremos hacerlo en familia, después de que el año pasado la covid en el último momento nos alejara de nuevo de todo.

El año arrancó con un hito histórico en la televisión. Cristina Pedroche, con la expectación tan bien vendida y expuesta de su vestido, y Alberto Chicote lograron lo impensable tiempo atrás que era robar el eterno liderazgo a la cadena pública Televisión Española en el momento de las uvas y lo hicieron nada menos que con 11 puntos de diferencia. Es por ello y como no podía ser de otra manera que la cadena de Atresmedia vuelve apostar por ellos. Y parece que este año lo hará con noticia bomba.

«Son ya 9 años de trabajo, esfuerzo y sobre todo de tremenda responsabilidad que os aseguro que siempre tienen su recompensa. Espero que nos acompañes porque como siempre digo ‘la suerte está en Antena 3′», asegura Cristina Pedroche.

«Tener la oportunidad de acompañar a tantos españoles desde la Puerta del Sol en el momento de estrenar un año es para mí un privilegio y un honor. Vivo ese momento muy emocionado siempre. Formar parte de ese momento único que compartimos casi todos los españoles es algo mágico que siempre vivo con muchísima emoción», reconoce Alberto Chicote.

Audiencias récord

12.4 espectadores únicos se conectaron en algún momento el año pasado con los dos protagonistas y en el instante exacto de tomarse las uvas Antena 3 reunió a 7,5 millones de espectadores, un 37,9% de cuota, siendo la opción más vista de la noche y marcando un nuevo récord histórico para el canal.

En cambio, en la cadena pública será la primera vez, después de 17 años que no lo despidamos con Anne Igartiburu desde la Puerta del Sol. El cambio de rumbo de TVE ha sorprendido dado que mientras el resto de televisiones apuesta por sus estrellas, en su caso lo ha hecho por Ana Obregón y dos cómicos muy conocidos pero que hace años que no están en la casa: Los Morancos. Parece obedecer a esa estrategia reciente de conquistar al público andaluz, mientras que la salida de Anne de este espacio tan suyo también se puede deber al coqueteo de la vasca con otras cadenas en algunos espacios televisivos.

Por su parte, laSexta vuelve a dar su sitio a la pareja formada por Cristina Pardo y Dani Mateo. La presentadora de «Más vale tarde» repite, por sexto año consecutivo, como conductora del último programa del año y Dani Mateo, presentador de «Zapeando» y colaborador de «El Intermedio», se vuelve a poner al frente en esta cita tan especial. Representa sin duda una oferta diferente, donde el humor tiene lugar destacado.

Una vez más, el público podrá decidir el atuendo que llevará Dani Mateo en la última noche del año a través de la web de laSexta. Fue en su propio programa «Zapeando» donde se anunció los looks, abriendo el abanico entre un estilo tradicional, un modelo animal o un traje icónico y ya está abierta la votación. «Parece que últimamente no hay manera de dar unas campanadas normales, entre coronavirus, guerras e inflación. A pesar de ello, intentaremos que sea una noche lo más alegre posible, ya que laSexta ha vuelto a confiar en nosotros para esta tarea. Las de este año, desde luego, tendrán un grado más de presión, sobre todo para Dani Mateo, que no puede alegar que es el nuevo. Así que confiemos en que todo salga bien y podamos cumplir el objetivo previsto: diversión, acertar con las campanadas y tomarnos las uvas sin sufrir ni provocar una indigestión», comenta Pardo. Las del año pasado fueron las Campanadas más vistas de laSexta en cinco.

Mateo en laSexta

Será el segundo año para Dani Mateo: «Estoy bastante satisfecho de nuestro trabajo en las pasadas campanadas. Creo que en términos generales y quitando un par de cosillas como la inflación y una casi guerra mundial, el 2022 ha sido mejor que el 2021 y eso claramente ha sido gracias a nosotros. Haremos lo posible para que el 2023 sea aún mejor y, si lo logramos, ya estamos estudiando pedir un aumento», admite.

Para cerrar equipo, al tándem formado por Risto Mejido y Mariló Montero, del programa «Todo es mentira» lo podremos ver por Telecinco y Cuatro. La última noticia saltaba con Anne Igartiburu que se une a Ibai Llanos y Ramón García para hacerlo a través de Twitch. Para ver quién acierta o falla en las decisiones estratégicas tendremos que esperar, pero no tanto.