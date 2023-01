Omar Sánchez muestra el resultado de su operación: así ha quedado tras el injerto capilar

Este lunes conocíamos que Omar Sánchez y Marina Ruiz han viajado a Turquía con una importante misión estética. Y es que el ex de Anabel Pantoja ha pasado por quirófano para someterse a un injerto capilar en la zona de la coronilla y las entradas.

Después de cinco horas y media en quirófano y tras relatar la experiencia durante la intervención, mostrando incluso el proceso, Omar Sánchez mostraba el resultado de su injerto capilar, asegurando que el resultado era “espectacular”. Tal y como confesaba en sus stories de Instagram, la operación había ido tan bien que “no me duele nada, no me he enterado”.

Omar Sánchez muestra el resultado de su injerto capilar FOTO: Instagram

Un día después del injerto, el canario ha vuelto al hospital turco donde le han dado “una crema” que se aplica antes del primer lavado, así lo ha relatado el propio Omar en sus redes sociales, donde ha mostrado el resultado de la operación. Y es que, el surfero no tiene miedo a exponer públicamente cada paso de su operación; aunque tendrá que esperar al menos seis meses para comenzar a ver resultados, y no será hasta pasado un año cuando disfrutará del resultado final.

Por el momento, durante el periodo postoperatorio, deberá hacer caso a las pautas de medicación y alimentación de su especialista.