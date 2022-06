Omar Sánchez acaba su relación con Anabel Pantoja: “Es el punto y final”

Omar Sánchez se sentaba anoche en ‘Sábado Deluxe’ para conceder una de las entrevistas más esperadas del momento. El exmarido de Anabel Pantoja, tras mucho tiempo en silencio, se decidía a hablar y a opinar sobre el concurso que está haciendo su exmujer en ‘Supervivientes’ y sobre la relación que ha surgido entre la sobrina de la tonadillera y Yulen Pereira.

El canario ha asegurado que lo está pasando muy mal viendo a Anabel Pantoja enamorándose de otra persona en televisión. “Lo he pasado mal pero, al final, son cosas que pasan en la vida y hay que seguir adelante .Ella puede enamorarse en un reality o en la vida normal... No es plato de buen gusto ver a tu exmujer y que hable así de otro chico y diciendo esas cosas en televisión. Me duele mucho”, confesaba entristecido a Jorge Javier Vázquez.

A Omar Sánchez, lo que más le ha dolido, es que Anabel Pantoja pasó con el la última semana antes de irse a Honduras y se siente humillado:” “Ella me pidió que estuviéramos juntos la última semana. Al final si dos ex se ven pueden surgir cosas, sí hubo relaciones pero no significa que estuviéramos juntos. No nos prometimos nada”.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja FOTO: @anabelpantoja00 Instagram

Aún así, ha aclarado que respetará siempre la decisión de Anabel Pantoja como persona libre de hacer y de sentir, aunque le duela. Eso no quita que el canario haya tomado una contundente decisión sobre ellos: “Ha sido difícil, yo he sido el dejado y no me lo esperaba. Ha sido muy complicado para mí y antes de irse a la isla lo pasamos muy bien. Como pareja ahora mismo es un punto y final en mi vida. Cuando salga tendremos una conversación pero no para volver sino para terminar todo y que me explique algunas cosas como por qué ha hecho en televisión algunas cosas. Para mí me ha faltado el respeto simplemente por los años que estuvimos. Se podía cortar un poco, esas frases en pleno directo...”

“Lo paso mal, es una persona a la que quiero todavía. Hemos estado juntos 4 años y hemos hecho un buen equipo. Lo que veo en ‘Supervivientes’ me molesta pero es culpa mía, ella puede hacer lo que quiera al igual que yo. Enamorado no creo que siga porque van pasando estas cosas y te das cuenta de que esa persona no es para ti, pero me queda cariño y puede ser una buena amiga”, terminaba diciendo Omar Sánchez sobre su relación con Anabel Pantoja.