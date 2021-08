Kiko Rivera celebra “con dolor” el cumpleaños de su madre Isabel Pantoja

Gente

La inexistente relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja se dejará notar hoy 2 de agosto. La tonadillera está de cumpleaños, un día de fiesta en el clan que sin embargo este año se celebrará con dolor. Estos días el DJ ha revivido lo sucedido hace un año y que marcó un antes y un después en la relación entre madre e hijo. «La relación con mi madre se rompió para siempre el 2 de agosto. Ese día pasó algo. En cuestión de segundos todo se rompió. Es algo que no puedo perdonar y no pienso olvidar. Mi madre no estuvo a la altura», dijo el músico en “Cantora: La herencia envenenada”.

Y aunque entonces sus abogados le recomendaron mantener silencio, el artista no pudo evitar que los motivos del enfrentamiento salieran a la luz. «Se abrió la habitación de Paquirri, que está siempre cerrada, y él vio que estaba todo las pertenencia de su padre, cuando en su día se denunció su robo», relató Jorge Javier Vázquez mientras Kiko asentía ccon la cabeza. «La puerta estaba abierta por casualidad. Entré en estado de shock. Yo había entrado en varias ocasiones allí y no había nada».

Fue el momento en el que Kiko contactó con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, para comunicarles que el robo que Pantoja denunció en su momento era falso. Los dos toreros reclamaron judicialmente lo que su padre les había dejado en herencia y que Pantoja aseguró en su momento que habían sido robados de Cantora.

Pero este descubrimiento no fue lo único que separó a Isabel de su “pequeño del alma”. El Dj afirmaba también que desde que tenía dos años su madre le había utilizado para pedir hipotecas. «En 1986, se pidió una hipoteca de 50 millones de pesetas y dos años después de 35 millones. En 2002 cancela este crédito y vuelve a pedir otro de 2,7 millones», aseguró. Las hipotecas se fueron sucediendo en el tiempo y él firmó documentos que ni siquiera sabía lo que eran, un desconocimiento sobre el que ha insistido en varias ocasiones, según publica SEMANA.