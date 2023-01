Josema Yuste: “En este mundo hay más idiotas que botellines”

La actividad teatral de Josema Yuste es imparable. En estos momentos protagoniza “El aguafiestas” y dirige “La cena de los idiotas” en dos teatros madrileños: “¿Quién no ha conocido algún aguafiestas en su vida? Yo procuro huir de ellos, de la gente que te transmite mal rollo. No me gustan los que tienen actitudes y sensaciones negativas. Porque soy un hombre muy positivo. Y me quito a esos grupos de en medio cuanto antes”.

¿Y que transmite “El aguafiestas”?

Muchas risas. Es una comedia muy divertida que parte de una situación dramática, porque la trama va de dos personas que no tienen nada que ver, que comparten el mismo hotel en habitaciones contiguas. Uno se quiere suicidarse porque su mujer le ha abandonado, y el otro un asesino a sueldo. A partir de ahí comienza una historia disparatada, a veces surrealista, que engancha al espectador.

-Igual que “La cena de los idiotas”…

En este mundo hay más idiotas que botellines, pero cuando se me acercan les calo rápido. No les soporto. Que me dejen en paz, que me olviden, no podemos estar juntos. Me los he encontrado en el trabajo, pero por respeto prefiero no desvelar sus nombres. Y te llevarías alguna buena sorpresa si los revelara.

La presentación de ‘El Aguafiestas’, en el Teatro Reina Victoria FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Cuando hablas con Josema te viene a la cabeza su etapa gloriosa con “Martes y Trece”. A muchos les gustaría que el dúo volviera a los escenarios, pero nuestro interlocutor afirma que “prácticamente, un regreso es imposible. Millán y yo nos separamos en un buen momento y dejamos un buen recuerdo a la gente. Es lo mejor. Y ni me falta el dinero ni necesito el éxito para volver. Fue muy bonito mientras duró, pero ya está”.

Los actores Josema Yuste y Santiago Urrialde durante la presentación de ‘El Aguafiestas’, en el Teatro Reina Victoria FOTO: Eduardo Parra Europa Press

-¿Por qué hay tantas rupturas entre los dúos de humoristas españoles? Me fijo en el vuestro y el de los de “Tip y Coll” o “Cruz y Raya”.

Es difícil la convivencia cuando hay un negocio de por medio y se tienen que tomar decisiones al cincuenta por ciento.

Josema Yuste

En su vida personal, Josema lleva unido a su esposa María José desde hace treinta y cinco años: “Un matrimonio muy feliz, juntos en lo bueno y en lo malo”.

-Recuerdo lo mal que lo pasó cuando a su mujer le diagnosticaron un cáncer…

No se lo puede ni imaginar. Mire, una desgracia une más, y a mi esposa le encontraron el cáncer dos veces, de mamá y de tiroides. Menos mal que los superó, se hace sus revisiones periódicas, pero ahora está bien.