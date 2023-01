Estíbaliz opina sobre la pelea entre los dos “Mocedades”: “Todos son propietarios de ese nombre, que hagan lo que les dé la gana”

El cincuenta aniversario de la canción “Eres tú” ha desvelado la lucha entre las dos formaciones que llevan el nombre de “Mocedades”, la encabezada por Izaskun Uranga y la de Javier Garay. Aunque el nombre del grupo está registrado por los seis componentes fundadores del mismo, entre los que se encuentran los dos citados, la primera y sus compañeros han decidido emprender acciones legales contra el otro grupo porque consideran que “Tenemos más argumentos para utilizar el nombre”.

Nos hemos puesto en contacto con otra histórica, y fundadora de “Mocedades”, Estíbaliz Uranga, ahora miembro de “El Consorcio”, para que opine sobre tamaño conflicto.

“Sinceramente, no siento pena, porque yo, de ese grupo, solamente tengo el orgullo de haber sido una de sus fundadoras, y considero que los otros que crearon la formación tienen derecho a utilizar el nombre. Todos son propietarios de ese nombre. En este sentido, a mí no me tiene que parecer ni bien ni mal, ellos son dueños de obrar como consideren. Que hagan lo que les dé la gana”.

Quien esto escribe le pregunta si no se decanta por alguna de las formaciones, y su respuesta es tajante: “Respeto a todos, y que el público vaya a ver las actuaciones del grupo que quiera. No necesito decantarme, no es mi problema. Estoy fuera de esta historia…”.

Como decíamos, Estíbaliz, que acaba de cumplir setenta años, sigue en activo cantando con “El Consorcio”, en el que también están sus hermanos, Amaya e Iñaki. Nuestra entrevistada asegura que “no pienso en la jubilación me siento bien de voz y físicamente, y este año tenemos firmados conciertos por España y México. Estiramos cantando constantemente”.

Su mayor orgullo es que sus dos hijas hayan seguido la tradición musical familiar. Recordemos que su madre es la viuda de Sergio Blanco, con el que formó el exitoso dúo “Sergio y Estíbaliz”.

“Mi hija Allende trabaja ahora en el musical “Matilda”, y María sigue cantando con su pareja sentimental. Todos estamos muy contentos. Hace siete años que falleció Sergio y las tres le llevamos en el corazón. Siempre está presente en nuestras vidas. Él en un sitio y yo en otro apoyamos a nuestras hijas. A veces le pido que ayude a nuestras hijas desde allá arriba…”.