Kiko Rivera la vuelve a liar y pide perdón públicamente tras su última polémica: “No me lapidéis”

Kiko Rivera vuelve a estar en boca de todos después de su comentada reaparición en ‘La Resistencia’. El hijo de Isabel Pantoja, que ha estado retirado unos meses después de sufrir un ictus, se sentó en el programa de Broncano para hablar de su nueva vida tras el gran susto de salud que vivió el pasado mes de octubre. El DJ aseguró al entrevistador que había abandonado todos los malos hábitos y que ahora era una persona nueva.

Pero nada más lejos de la realidad, lo cierto es que Kiko Rivera fue pillado comiéndose una hamburguesa y fumándose un cigarro después de la entrevista en la que afirmaba que llevaba una vida totalmente saludable. Y, como era de esperar, la prensa ha sido muy crítica con el DJ tras ser cazado con su mentira. Por eso, el hijo de Isabel Pantoja se ha visto obligado a pedir perdón públicamente tras el suceso a través de su cuenta de Instagram: “Culpable. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello”, titulaba Rivera junto a una foto de su entrevista en ‘La Resistencia’.

Kiko Rivera FOTO: Movistar Plus+

Aún así, durante su conversación con David Broncano, puntualizó excepciones especiales de su nueva vida. “He cambiado mucho, pero si hay una reunión familiar o con amigos, tampoco pasa nada por tomarse alguna copa. He sido un golfo”, declaraba al entrevistador. Su amigo Rafa Mora, que estaba con él en el momento de ser cazado comiéndose una hamburguesa, ha querido salir a defender al DJ y puntualizar que ha sido algo momentáneo. “Lo quiere hacer y llevar todo al dedillo” ha dicho a favor de Kiko Rivera.

La vida de Kiko Rivera dio un giro de 180 grados el pasado mes de octubre cuando sufrió un ictus. Desde entonces, se ha mantenido en reposo, alejado de los medios y centrado en su recuperación. Después del gran susto que vivió, ha tenido obligatoriamente que cambiar de hábitos y ha comenzado una nueva vida saludable. Así lo narró en ‘La Resistencia’, donde aseguró que los médicos le pidieron que dejara de beber alcohol, fumar y que no tomara ninguna droga. “Una mierda de vida” le confesó entre risas a Broncano, asegurando que su vida, con estas prohibiciones, es mucho más aburrida.