Francisco Rivera desprecia a su hermano Kiko: “No tengo interés en relacionarme con él”

Son hermanos por parte de padre, pero hoy ni tan siquiera son amigos. Francisco Rivera no tiene el menor propósito de reconciliarse con Kiko Rivera. Lo dijo buen claro este jueves: “ni me hablo con él ni tengo interés en reconciliarme”.

En cambio, sí aclaró que con su otro hermano, Cayetano, las aguas han vuelto a su cauce normal tras un tiempo distanciadnos. “Estamos bien”, asegura, saliendo al paso de quienes piensan que ni se ven ni se hablan por un desencuentro familiar que no quiso aclarar.

Juan José Padilla, Francisco Rivera y Miguel Abellán durante la inauguración del museo de José Ortega Cano FOTO: José Oliva Europa Press

Tampoco Kiko muestra el menor interés por acercarse a Francisco. Hace unos meses lo dejó muy claro: “Mi hermano no me importa nada ni quiero saber nada de él. Piensa que su educación es mejor y menosprecia la mía. Y no vino a verme cuando estaba mal”.

El cisma familiar es más que evidente. Lo curioso es que Kiko apoyó a sus dos hermanos en su litigio contra su madre, Isabel Pantoja. Incluso aparecieron los tres juntos en distintas ocasiones y la armonía parecía absoluta. Hoy, aquella sintonía ha desaparecido totalmente entre dos de ellos.