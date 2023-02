¿Por qué no ha asistido Carolina Monje a la presentación de la Fundación Aless Lequio?

Ayer fue uno de los días más importantes de la vida de Ana Obregón. Después de muchos años de esfuerzo y de trabajo, finalmente la Fundación Aless Lequio es una realidad. La presentadora y Alessandro Lequio han cumplido el sueño de su hijo y ya está en marcha la asociación que tiene como objetivo principal captar fondos para la investigación de la lucha contra el cáncer.

Alessandro Lequio fue una de las grandes ausencias de esta cita tan especial por motivos de salud. Fue la propia Ana Obregón, durante la presentación, la encargada de comunicar que su expareja estaba enfermo con coronavirus y no había podido asistir a la presentación. Aún así, el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ encargó a su abogado, Manuel Godia, que dijese estas bonitas palabras de su parte: “Estas palabras son para vosotros. Aless se lo merece todo y por eso se ha puesto en marcha todo, hacer lo que mi hijo quería hacer. Vamos a hacer realidad sus sueños, pero los sueños cuestan dinero y gracias a Palomo esto es una realidad. No me gusta hablar de esto y doy las gracias”.

Ana Obregón FOTO: Jose Ignacio Viseras GTRES

Pero sin duda, una de las ausencias más sonadas, fue la de Carolina Monje, la que fue pareja de Aless Lequio hasta el día que falleció. La joven no asistió al estreno de la Fundación Aless Lequio, el sueño hecho realidad del que fue su pareja. Y, aunque se desconocen las causas exactas de por qué no asistió, lo cierto es que la joven ya ha rehecho su vida y el pasado diciembre anunció que se había comprometido con su nueva pareja, Álex Lopera. La diseñadora de moda anunció a través de su cuenta de ‘Instagram’ su compromiso con el empresario y próximamente serán marido y mujer.

Cuando saltó la noticia, corrió como la pólvora. Carolina Monje fue uno de los mayores apoyos de Aless Lequio durante su enfermedad y no se separó de él ni un instante. Incluso después de su fallecimiento, la joven no dejó a Ana Obregón sola en sus momentos más complicados tras la durísima pérdida de su hijo. Pero ahora la diseñadora de moda ha rehecho su vida y a la presentadora no le sentó muy bien que se comprometiera de nuevo. Por eso, cuando comunicó su compromiso, la actriz la dejó de seguir de su cuenta de Instagram, aunque si mantuvo el follow en su cuenta de trabajo, donde sube sus diseños. ¿No habrá asistido porque no ha sido invitada al estreno de la Fundación Aless Lequio? ¿O habrá sido ella misma la que habría declinado la invitación? Lo único cierto que sabemos es que ella se encuentra en estos momentos en Ibiza, lejos de donde se celebró la gran cita y que, de momento, ninguna de las dos se ha pronunciado sobre el asunto y sobre su ausencia.