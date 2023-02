Alessandro Lequio se pronuncia tras su ausencia en la presentación de la Fundación Aless Lequio

Ayer fue un día muy especial para Ana Obregón. Después de unos cuántos años de trabajo, el sueño de su hijo Aless Lequio se ha hecho realidad. La actriz presentó la Fundación Aless Lequio, una asociación cuyo único objetivo es el de captar fondos para financiar la investigación del cáncer, enfermedad que no pudo superar su hijo, fallecido en mayo de 2020.

Alessandro Lequio, padre de Aless, no pudo asistir a la esperada cita por motivos de salud y así lo comunicó Ana Obregón en la presentación: “Alessandro no puede venir porque está con Covid”. Aún así, su abogado, Manuel Godia, dedicó una palabras en nombre del colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’: Estas palabras son para vosotros. Aless se lo merece todo y por eso se ha puesto en marcha todo, hacer lo que mi hijo quería hacer. Vamos a hacer realidad sus sueños, pero los sueños cuestan dinero y gracias a Palomo esto es una realidad. No me gusta hablar de esto y doy las gracias”.

Y esta mañana, después de haber sido la presentación, Alessandro Lequio se ha pronunciado a través de su cuenta de ‘Instagram’ con un bonito mensaje sobre el sueño de su hijo Aless: “Fundación Aless LequioQuiero dar las gracias a ese maravilloso donante Aurelio Palomo que un día se puso en contacto con mi íntimo amigo Manolo Godia para decirle que compartía los sueños de Aless, y gracias a él hemos conseguido el dinero( de momento la única donación) que nos ha permitido hacer realidad el deseo de Aless”.

Tanto para Ana Obregón como para Alessandro Lequio, cumplir el sueño de su hijo era uno de los propósitos que tenían en esta vida y, gracias al esfuerzo de ambos, han podido sacar el proyecto adelante después de muchos años de trabajo. Los dos están muy ilusionados y emocionados con la fundación y ya han hecho las primeras donaciones. La primera, de 30.000 euros, al proyecto “Imperas”. La segunda, de 150.000 euros al proyecto de Claudia Valverde, centrado en las personas que padecen el sarcoma de Ewing, el cáncer que padeció Aless Lequio. “La única manera de salvar vidas es investigar”, dijo Ana Obregón ayer emocionada en la presentación. Sin duda, este ambicioso proyecto ayudará a muchas personas diagnosticadas con esta terrible enfermedad.