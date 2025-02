La abogada Beatriz de Vicente cuestiona que no haya medidas cautelares para Anabel Pantoja y David Rodríguez

Ya han pasado varios días desde que se dio a conocer que Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados por las lesiones que sufrió su hija Alma, de poco más de dos meses, y que la llevaron a permanecer ingresada en el hospital materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria casi tres semanas.

El asunto sigue en boca de todos y alimentando las tertulias de los principales programas de televisión, que ponen el foco en el hecho de que no se establecieran medidas cautelares contra la pareja, como la retirada de la menor hasta que se esclarezca qué le ocurrió realmente.

De hecho, tanto el equipo legal de Anabel Pantoja y David Rodríguez como sus allegados se aferran a este último detalle para usarlo como argumento y defender que Alma jamás ha vivido una situación de maltrato. De no ser así, dicen, el juez no habría permitido que volviera a casa con sus padres.

Sin embargo, la abogada y criminalista Beatriz de Vicente no deja de sorprenderse de que no se hayan establecido medidas cautelares en este caso, muy similar a otros que ha visto a lo largo de sus años de carrera y en los que sí se ha alejado al menor de los padres investigados.

Anabel Pantoja y David Rodríguez en una imagen de archivo Gtres

“En todos los supuestos ha habido medida cautelar de retirada del menor, en todos los casos en los que ha habido la mínima sospecha”, ha explicado la letrada en “Espejo público”. Unas palabras ante las que la presentadora, Susanna Griso, ha preguntado: “¿Crees que ha sido por ser Anabel Pantoja?”.

Beatriz de Vicente no ha querido profundizar en esta cuestión, aunque sí ha recalcado que lo mucho que “me sorprende que en este caso” no se haya retirado al menor de sus padres, pero prefiere no relacionar esta decisión del juez con un posible trato de favor a Anabel Pantoja: “Bueno, ha podido ser una coincidencia…”.

Beatriz de Vicente en "Espejo público" Atresmedia

La semana pasada fue la propia María Patiño la que también aseguró en “Ni que fuéramos Shhh” que “me consta que la dimensión pública de este caso ha venido muy bien a Anabel Pantoja”, pero tampoco quiso entrar en muchos detalles relativos a su afirmación: “Aquí me voy a quedar”.

Primeras palabras de David Rodríguez

Ahora, ha sido el turno de David Rodríguez de pronunciarse ante las cámaras tras conocer la investigación. El fisioterapeuta ha roto su silencio ante los medios y se ha mostrado de lo más tranquilo, declarando que están bien, "como siempre", a pesar del chaparrón mediático. Sonriente, David ha desvelado que Anabel se encuentra bien. "Estupendo todo. Normalidad", ha respondido el padre de Alma tras ser preguntado por su pareja.