Caso Anabel Pantoja: "¿Hubo algo que llamó la atención a los médicos? Categóricamente, sí", responde Javier Urra

El ruido de la ciudadanía tras conocerse el comunicado emitido por Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que se informaba que Anabel Pantoja y David Rodríguez estaban siendo investigados para conocer el origen de las lesiones de su hija. Después del impacto mediático, LA RAZÓN ha querido poner negro sobre blanco para informar con claridad y precisión de la mano de algunos expertos.

Esta mañana, Javier Puyol, magistrado en excedencia y letrado del Tribunal Constitucional, nos aclaraba algunos puntos legales. Ayer fue Javier Urra, primer Defensor del Menor y psicólogo Forense de la Fiscalía, quien explicaba en exclusiva a este periódico algunos aspectos que, al hilo de algunas opiniones que se están vertiendo en el entorno más cercano de Anabel Pantoja, conviene recalcar.

El psicólogo pide, ante todo, calma para no iniciar un juicio paralelo. El protocolo que se ha activado es el oportuno en estos casos. "Siempre que los médicos, y más en un hospital, sospechan que un niño menor, en este caso una bebé, ha podido ser riesgo de malos tratos se informa, o bien al juez o al Ministerio Fiscal.

La Fiscalía tiene entre sus competencias la protección de la infancia y, por lo tanto, esto es algo que ocurre todos los días habitualmente. Lo único que ha sido diferente es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha emitido una nota muy bien pensada porque el tema ya había salido a los medios y se ha visto obligado el TSJ a decir que se estaba poniendo en marcha ese protocolo, que es común y es correcto, y que debe ser así".

"El TSJ ha emitido el comunicado para que se sepa la verdad de lo que se está haciendo. La Justicia y los médicos, y yo soy doctor en Psicología y Doctor en Ciencias de la Salud y psicólogo forense por oposición, no miramos el nombre de una persona, vemos el mayor y mejor interés de la bebé. Los nombres de los padres dan igual. Se busca el mejor interés de la nena, eso es y ya está", manifiesta Urra. Muy claro, añade: "¿Ha habido algo que ha llamado la atención a los compañeros médicos? Sí. ¿Que se sale fuera de lo normal? Sin duda".

En esto incide también Puyol Montero: “El equipo médico apreció lesiones que hicieron sospechar que podrían no ser fortuitas y vio necesario activar el protocolo de violencia para determinar su origen y responsabilidad”.

Urra insiste: "Hay una niña que llega al hospital, los médicos sospechan de que pudiera haber, y el pudiera es importante, no es que haya, que pudiera haber signos de malos tratos. Como la bebé no tiene edad para explicarse, se informa a la Justicia. Eso es como hay que hacerlo exactamente. La prioridad es la bebé". Más tarde, "el juez ve los informes y le da validez". A continuación, "le indica a un médico forense". "La médico forense del TSJ de Canarias ve a le bebé y elabora otro informe. ¿Qué pone en ese informe? Yo no lo sé y si lo conozco no se lo voy a decir. Y ahí el Juez ya toma la decisión que considera".

El psicólogo cree que se ha obrado "maravillosamente bien" y "muy rápido", alabando la labor de los médicos que han actuado muy bien y que la Justicia ha operado "de maravilla". Y añade que "la privacidad, la intimidad, el honor y la dignidad de la niña está perfectamente preservada". "Otra cosa es si luego alguien cometiera un hecho que la Fiscalía entendiese que tendríamos que intervenir, pero hoy por hoy, no hay elementos", explica sobre el asunto.

Javier Urra también señala en que se ha escuchado a los padres y pide cautela a la sociedad. "Los padres han hablado y tienen que hablar en el ámbito judicial y ya está. El tema es muy razonable, muy lógico. España es un país que funciona muy bien en los protocolos de protección. Tenemos una ley a la protección de la infancia y ya está. Habrá gente que diga que qué bien se actúa así. Lo que yo sí pido a la sociedad que sea cauta. Se inicia un procedimiento y eso no quiere decir y no hay que culpabilizar a los padres hasta que se demostrase algo. Ahora bien, hay que analizarlo", declara.

"¿Se desconfía de los padres? No, pero de algunas situaciones sí, porque el maltrato a la infancia existe, y mucho, muchísimo más que la violencia de género. Ahora cuando tu vas con tu pareja al médico te dice, señora pase, quédese fuera. ¿Eso quiere decir que predispone? Solo quiere hablar. Esto es igual, vamos a analizar lo que ha pasado. ¿A los médicos hubo algo que le llamó la atención? Categóricamente, sí".