Hablamos con Javier Urra sobre el caso de Anabel Pantoja: "El TSJ ha emitido el comunicado para que se sepa la verdad de lo que se está haciendo"

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigadosen el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por las presuntas lesiones que sufrió su bebé, y por las que estuvo ingresada entre el 11 y el 27 de enero.

Tras el revuelo que ha supuesto la noticia, Anabel Pantoja decidió emitir a última hora del día de ayer un comunicado oficial en Instagram explicando la situación y el protocolo que se ha activado. "Todo viene porque en enero Alma sufre una crisis puntual en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días sale todo bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y admiramos. Pasa eso y los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario de una bebe de 40 días", detalla la influencer en el vídeo de Instagram.

"Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo. Vamos a dar todo. Colaboramos, por supuesto. Y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede toco claro. Fuimos el lunes. Estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, sin defendernos de nada porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma". LARAZÓN se ha puesto en contacto con Javier Urra, psicólogo Forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Menores, doctor en Psicología con la especialidad de Clínica y Primer Defensor del Menor, para conocer más en profundidad el procedimiento que se ha seguido a nivel legal en el caso.

Tal y como explica Urra en este periódico, el protocolo que se ha activado es normal. "Siempre que los médicos, y más en un hospital, sospechan que un niño menor, en este caso una bebé, ha podido ser riesgo de malos tratos se informa, o bien al juez o al Ministerio Fiscal. La Fiscalía tiene entre sus competencias la protección de la infancia y, por lo tanto, esto es algo que ocurre todos los días habitualmente. Lo único que ha sido diferente es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha emitido una nota muy bien pensada porque el tema ya había salido a los medios y se ha visto obligado el TSJ a decir que se estaba poniendo en marcha ese protocolo, que es común y es correcto, y que debe ser así".

Anabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

"El TSJ ha emitido el comunicado para que se sepa la verdad de lo que se está haciendo. La Justicia y los médicos, y yo soy doctor en Psicología y Doctor en Ciencias de la Salud y psicólogo forense por oposición, no miramos el nombre de una persona, vemos el mayor y mejor interés de la bebé. Los nombres de los padres dan igual. Se busca el mejor interés de la nena, eso es y ya está", manifiesta Urra. Muy claro, añade: "¿Ha habido algo que ha llamado la atención a los compañeros médicos? Sí. ¿Que se sale fuera de lo normal? Sin duda".

Urra, además, mantiene que "la privacidad, la intimidad, el honor y la dignidad de la niña está perfectamente preservada". "Otra cosa es si luego alguien cometiera un hecho que la Fiscalía entendiese que tendríamos que intervenir, pero hoy por hoy, no hay elementos", explica sobre el asunto.

Los pasos del procedimiento

Primero, "hay una niña que llega al hospital, los médicos sospechan de que pudiera haber, y el pudiera es importante, no es que haya, que pudiera haber signos de malos tratos. Como la bebé no tiene edad para explicarse, se informa a la Justicia. Eso es como hay que hacerlo exactamente. La prioridad es la bebé". Más tarde, "el juez ve los los informes y le da validez". A continuación, "le indica a un médico forense". "La médico forense del TSJ de Canarias ve a le bebé y elabora otro informe. ¿Qué pone en ese informe? Yo no lo sé y si lo conozco no se lo voy a decir. Y ahí el Juez ya toma la decisión que considera".

Además, Urra insiste en que se ha obrado "maravillosamente bien" y "muy rápido", alabando la labor de los médicos que han actuado muy bien y que la Justicia ha operado "de maravilla".

Sobre por qué el Tribunal Superior de Justicia ha actuado así, el primer Defensor del Menor explica que, como "el caso se estaba siguiendo, que hay una presión mediática y alguna filtración, el TSJ hemos obrado así. EL TSJ es el órgano más alto de la Justicia en Canarias y ese mensaje que está escrito, cada palabra está estudiada y pone lo que pone. Dentro de unos días, la Justicia determinará si eso que parecía compatible con malos tratos lo son o no, o creen que no lo son, y el tema queda ahí o se toma una medida con los padres".

Javier Urra también señala en que se ha escuchado a los padres y pide cautela a la sociedad. "Los padres han hablado y tienen que hablar en el ámbito judicial y ya está. El tema es muy razonable, muy lógico. España es un país que funciona muy bien en los protocolos de protección. Tenemos una ley a la protección de la infancia y ya está. Habrá gente que diga que qué bien se actúa así. Lo que yo sí pido a la sociedad que sea cauta. Se inicia un procedimiento y eso no quiere decir y no hay que culpabilizar a los padres hasta que se demostrase algo. Ahora bien, hay que analizarlo", declara. "¿Se desconfía de los padres? No, pero de algunas situaciones sí, porque el maltrato a la infancia existe, y mucho, muchísimo más que la violencia de género. Ahora cuando tu vas con tu pareja al médico te dice, señora pase, quédese fuera. ¿Eso quiere decir que predispone? Solo quiere hablar. Esto es igual, vamos a analizar lo que ha pasado. ¿A los médicos hubo algo que le llamó la atención? Categóricamente, sí".

Comunicado del TSJC sobre la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez TSJC

"Yo fui el primer Defensor del Menor en España, he sido el presidente de la red europea de defensores del menor, soy doctor en Psicología, doctor en Ciencias de la Salud, soy psicólogo forense de la Fiscalía del TSJ de Madrid y he participado en la elaboración de la ley. El protocolo ha funcionado maravillosamente bien, la única cuestión es que la sociedad se entera de algo que nos pasa todos los días en muchas ciudades de España. Lo que ocurre es que no son temas mediáticos y la gente no sabe que esto ocurre. Aquí hay un tema muy preocupante y que es, cuando alguien comete un hecho violento, la víctima lo explica en los medios de comunicación y todo el mundo se entera, pero, ¿y cuando el niño es el maltratado? ¿Quién se entera? Porque nosotros prohibimos que salgan imágenes, no permitimos que fotografiéis a bebés. Por lo tanto, la sociedad de hoy, es una sociedad que lo que no ve, no cree que existe, pero sí existe, por desgracia sí. Como los niños no pertenecen a los padres, los niños pertenecen al presente y al futuro, pues lo que tenemos que hacer es exactamente lo que se ha hecho. La única cosa que ha llamado la atención es que haya tenido el TSJ que sacar un comunicado porque estaban empezando a haber filtraciones, para que no se generaran más dudas, opiniones, errores o bulos. Dice exactamente que "esto es lo que ha pasado, esto es lo que se ha hecho", ya está. Ahora se deja a la Justicia actuar, que va a actuar con muchísima rapidez. No se va a dilatar", desvela a este periódico Urra, añadiendo que "siempre van estos procesos así de rápidos" porque es "un tema de estos no se puede dejar mucho tiempo".

Sobre el comunicado de Anabel

Aunque no ha visto el vídeo de Anabel, Urra explica que "cada persona expone, dice y traslada, pero es un tema que está judicializado, por lo tanto, los padres tienen derecho a explicarse, cómo no". Y añade: "Le pido a la Justicia agilidad, pero le pido a la ciudadanía serenidad, que no juzgue. Hay que tener mucho cuidado en trasladar a los padres desconfianza. Si hay una sentencia firme, hay una sentencia firme.". "Los malos tratos se demuestran o no, pero hay que demostrarlos. No es una impresión, la impresión ya la han dado los médicos. Ahora un juez tiene que sostener si esa impresión se sostiene o es compatible con otro accidente, etc. Ahí coteja lo que le han dicho los padres, lo que le ha dicho el médico forense , que depende solo del juez y que no trabaja para nada ni nadie, y luego el primer informe de los médicos".

Para finalizar, Urra aplaude a los médicos que "informen sobre este tipo de situación", ya que "no ganan nada ellos" porque "es su código deontológico. Los clínicos tenemos un código ético y deontológico muy serio". " Se ha actuado de maravilla. Mi felicitación a los clínicos y a la Justicia de Canarias, con la cual estoy teniendo una relación muy directa".