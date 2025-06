El abogado de Antonio Tejado se pronuncia al fin tras un mes de silencio sobre su cliente

María del Monte no descansará tranquila hasta que sepa qué grado de implicación tiene su sobrino, Antonio Tejado, en lo sucedido en su casa de Sevilla. La cantante, su mujer, Inmaculada Casal, así como la hija de esta y su yerno, además de una empleada del hogar, fueron maniatados en el asalto al domicilio, el 25 de agosto de 2023. El resultado no solo fue un trauma del que aún tratan de reponerse o un botín cifrado en millonario, sino también un escándalo familiar. El televisivo ex de Rosario Mohedano ha sido señalado por la justicia como supuesto “autor intelectual” del robo en casa de su tía.

Una cuestión que lleva meses siendo motivo de estudio por parte de la justicia que, tras una ardua investigación y ante una redada en la que acumularon pruebas incriminatorias, decidió el mes pasado procesar a Antonio Tejado. Desde entonces se impuso el silencio y no se quiso ofrecer más información. Hasta ahora, cuando el abogado del protagonista ha entendido a bien responder a las preguntas.

El abogado de Antonio Tejado defiende su inocencia

Aunque a María del Monte le embarga la duda ante las evidencias presentadas, el abogado del considerado “autor intelectual” del asalto tiene clara su inocencia. Y es que el juez, tras meses de investigación policial, entendió necesario abrir un auto de procesamiento en contra de Antonio Tejado, a quien se le atribuirían cuatro supuestos delitos, junto a otras diez personas implicadas en el caso. Esto le impide librarse del mal trago de sentarse en el banquillo de los acusados, como así esperaba que sucediese. Se enfrenta a una posible condena de 11 años de prisión. Un final que trata de evitarle su abogado, Fernando Velo, que al fin ha roto su silencio.

El letrado había considerado apropiado esperar para ofrecer sus primeras palabras públicas tras el procesamiento de su famoso cliente. Eso sí, sus declaraciones son algo vagas y se limitan a sentenciar que “nosotros sostenemos que él no participó en ningún caso”. Asegura que no fue autor intelectual, ni colaborador necesario ni que facilitase la entrada de los ladrones, ni información útil para cometer el asalto con violencia en casa de María del Monte e inmaculada Casal. Han presentado un recurso para dejar clara su postura: “Eso es lo que nosotros dos tenemos, está recogido en el recurso. Se ha planteado al juez y ya está. Esperaremos la resolución”, se limita a decir, sin querer entrar en más detalles para defender a Antonio Tejado, pese a las preguntas de los reporteros de ‘Europa Press’.