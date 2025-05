Rosa Benito y Rosario Mohedano no se callan tras la polémica familiar de este sábado: "Que se entere el mundo"

Fin de semana complicado para la familia Mohedano-Tejado. Lo que iba a ser un encuentro familiar y feliz por la confirmación de Antonio Tejado Jr., el hijo de Rosario Mohedano y Antonio Tejado, se vio empañado por un clima de tensión por las diferentes polémicas que rodean a la saga y la presión mediática a la que, en consecuencia, deben hacer frente.

La confirmación del joven de 17 años estuvo marcada por la ausencia de su abuelo, Amador Mohedano, que prefirió faltar al gran día de su nieto a encontrarse con su exmujer, Rosa Benito, con la que no tiene una buena relación.

Además, la presencia de Antonio Tejado sorprendió a buena parte de la opinión pública, que no le esperaba en el acto por la complicada relación que mantiene con su ex y madre de su hijo, Rosario Mohedano.

Llegó a la confirmación solo un día después de atender una importante cita en los juzgados por el caso del robo a su tía, María del Monte, en el que se encuentra imputado como supuesto "autor intelectual" del violento asalto a la casa de la cantante, que ocurrió en agosto de 2023.

Rosa Benito y Rosario Mohedano no se callan tras la polémica

Ausencias y presencias que robaron el protagonismo al hijo de Rosario Mohedano, que no dudó en manifestar su desagrado ante la controversia que salpicó a la confirmación de su hijo mayor.

"Hemos hecho en todo momento todo lo posible por el bien, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros hijos, y de nada vale", lamentó la cantante.

Pasado el mal trago, Rosario Mohedano ha reflexionado sobre lo ocurrido este fin de semana y, pese al disgusto inicial, prefiere quedarse con lo bueno: "Mis tres soles tomaron sus sacramentos ayer rodeados de muchísimo, muchísimo, amor, y eso es lo que vale. Por eso he luchado cada segundo de mi vida, para que ellos sean felices. No me importa nada más. A mi familia, que la adoro, gracias por ayudarme a criar con amor a nuestros chicos".

Unas bonitas palabras a las que se sumó su madre, Rosa Benito, que le recordó lo buena madre que es: "Lo has conseguido, Rosario. Ayer nuestros niños fueron muy felices, y eso es lo que cuenta. Lo has hecho muy bien".

La alicantina, que ahora participa en la nueva edición de "MasterChef Celibrity", continuó alabando públicamente a su hija, a quien se muestra agradecida por su constante lucha por los suyos:

"Todo gran logro es la suma de innumerables esfuerzos, aparentemente pequeños. Por lo tanto, enfocarnos en lo que debemos hacer en cada momento y dar lo mejor de nosotros para llevarlo a cabo son la clave para alcanzar grandes resultados y disfrutar de una contundente victoria. En la vida hay que avanzar. Y tú lo has hecho tan fácil siempre, Rosario. Tengo que darte las gracias porque he aprendido mucho de ti. Gracias, gracias, gracias. Te quiere tu madre, que se entere el mundo, por si hay alguna duda".

Una vez, madre e hija se muestran unidas frente a la polémica que, de nuevo, rodea a su familia.