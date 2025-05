María del Monte, contundente respecto a su victoria judicial contra Mediaset: "Me siento orgullosa"

María del Monte visitaba ayer el programa 'Y ahora Sonsoles', donde se pronunciaba abiertamente sobre su reciente victoria judicial contra Mediaset. Y es que el Tribunal Supremo ha condenado a la cadena a indemnizarla con 200.000 euros a raíz de una cámara oculta en la que Kiko Rivera la acusaba de haberle robado a Isabel Pantoja. Imágenes que no dejaban en muy buen lugar a la cantante y que se emitieron en las diversas variantes de 'Sálvame' (Limón, Naranja y Tomate) en febrero de 2021.

Captura de María del Monte en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

María del Monte, orgullosa de su victoria contra Telecinco

Así, desde el Supremo apuntan que se emitieron "en horario de máxima audiencia y precedidos de rótulos o voces en off con titulares sensacionalistas". Algo, que atenta contra el derecho al honor y a la intimidad de María del Monte, sobre todo por la enorme difusión de los rumores y especulaciones que surgieron al respecto. De ahí, que hayan fallado a su favor.

Kiko Hernández, María Patiño, David Valdeperas y Adela González, trabajadores de 'Sálvame' Mediaset

Tras darse a conocer la noticia, del Monte se ha mostrado muy feliz por el resultado en el programa de Sonsoles Ónega. "Me siento muy orgullosa de vivir en un país donde, de alguna manera, sigo creyendo en la Justicia", ha defendido. "No se puede permitir que cualquiera diga de ti lo que le dé la gana por el mero hecho de ofenderte". Del mismo modo, la veterana artista insiste en que "eso no se puede permitir". "El único lugar donde considero que puedo defenderme de eso es en los tribunales", ha remarcado con seguridad. Y es que María asegura que ella jamás se sentará en un plató para responder porque "no es su estilo".