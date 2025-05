Alba Muñoz desvela la angustia de la hija de Antonio Tejado por sus falsas esperanzas

Este viernes se cerraba la semana con malas noticias para Antonio Tejado. Se conocía finalmente la resolución judicial del caso que investiga el robo en la casa de su tía, María del Monte. Ese en el que la justicia sospechaba que él andaba metido y que supuestamente era el “autor intelectual” de la trama que se saldó con un atraco millonario. También la peor experiencia en la vida de su tía y su esposa, Inmaculada Casal, así como de su hija y su empleada del hogar, todos ellos amordazados y amenazados en el asalto de agosto de 2023.

La justicia se ha pronunciado y ha decidido procesar a Antonio Tejado, por el que se le atribuyen hasta cuatro delitos y por los que se enfrentaría a una pena de cinco años de prisión. Sobre esto ha hablado su exmujer y madre de su última hija, Alba Muñoz. Ha sido “otro día difícil de un año difícil”, especialmente porque su hija está este fin de semana con su padre. Precisamente el día en el que su madre le ha llamado para contarle el procesamiento de su ex.

Alba Muñoz y la difícil situación de la hija de Antonio Tejado

La exmujer del sobrino de María del Monte ha desvelado que se ha visto ya en la tesitura de hablar con su hija sobre lo sucedido. Cuenta ya con 13 años y se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y finalmente le han contado en qué delicada situación judicial se encuentra su padre: “Yo ya he considerado que tiene una edad complicada. Todo lo que pasó la otra vez yo no quería ocultarle nada más. Cuando la he recogido antes de dejarla con ellos, yo quería que fuese consciente de todo lo que está pasando, porque tampoco sé qué situación se iba a encontrar cuando llegase a casa de su padre”.

“Si para un adulto ya es complicado enfrentarse a todo esto, en una cabeza de una cría de 13 años es mucho más complicado. Es algo que no sabemos cómo prepararnos después de un año y entiendo que ella pues tampoco”, asegura Alba Muñoz, que reconoce que no mantiene contacto con Antonio Tejado. No es que no hablen sobre líos judiciales y repercusiones familiares, sino que tampoco lo hacen por su hija en común: “Yo no he tenido oportunidad de hablar con Antonio. Lo he intentado en varias ocasiones y considero que sería bueno por el tema de la menor, pero no se me ha dado esa opción. He podido hablar con su madre. Solo hemos hablado de lo que tenemos en común y poco más. Ella tampoco es que quiera hablar conmigo demasiado”, considera.

Antonio Tejado llegando a los Juzgados de Sevilla Gtres

A pesar de que no haya tenido oportunidad de hablar con su ex, Alba Muñoz sí que se ha hecho a una idea de cómo Antonio Tejado está afrontando este proceso judicial. No solo se enfrenta a la acusación de cuatro supuestos delitos por los que ya ha sido procesado y que supondrían hasta cinco años de prisión. También perdería el favor definitivamente de su tía, María del Monte. Ante esto él es positivo y así se lo transmite a su hija: “Él es muy esperanzador. Cuando habla con ella le da demasiadas esperanzas. En este caso soy yo la mala de la película, porque yo le doy las dos posibilidades. Yo me pregunto mucho por qué lo hace. Creo que para él tiene que ser más llevadero pensar en positivo o será el consejo que le han dado quien lo esté tratando”.

“A mí me preocupa lo que le preocupa a ella, sentirse sola. Me da mucha pena, porque es mi hija. Que ella no se sienta amparada o que haya alguien que vaya a ser el nexo de unión como ya ha pasado”, confiesa Alba Muñoz, a la vez que trata de encontrar el lado positivo para Antonio Tejado: “Todo esto le ha servido para algo y ha sido para retomar la relación con lo más importante que tiene, que en este caso son sus hijos”. Y es que, según ella, habría perdido uno de sus principales pilares durante sus meses en prisión preventiva: su novia: “Yo tengo entendido que ese apoyo no está siendo así, no están pasando por su mejor momento. No entiendo el papel de Samara”.