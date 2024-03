El abogado de Daniel Sancho da escabrosos detalles sobre cómo descuartizó a Edwin Arrieta

Quedan poco más de dos semanas para que dé comienzo el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. La investigación concluyó y todas las pruebas que manejan les hace creer que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchaloasesinó a Edwin Arrieta de forma premeditada . No es lo que mantiene la defensa, que desea demostrar que fue fruto de una situación desesperada y “en defensa propia”, a la vez que señalan las presuntas irregularidades en el proceso de investigación y en la propia detención de su cliente. Ambas posturas serán enfrentadas frente al juez a partir del próximo 9 de abril, pero la inesperada entrevista desde prisión del protagonista ha hecho que la atención por el caso se reaviva. Tanto, que uno de sus abogados, Marcos García Montes, se ha sentado en un plató de televisión a dar explicaciones.

El letrado forma parte del equipo legal con el que se ha blindado a Daniel Sancho de cara al juicio en Tailandia y también para controlar la repercusión mediática en España. Las palabras que el propio recluso pronunció a la Agencia EFE hablando sobre sus pretensiones legales han removido mucho el avispero, especialmente forzando una reacción de la familia del cirujano colombiano asesinado, Edwin Arrieta. “Estoy convencido de que me van a absolver, porque se va a demostrar que fue en defensa propia”, sentenciaba el chef desde la cárcel de Koh Samui. Unas declaraciones que ha hecho que Marcos García Montes acuda al plató de ‘Vamos a Ver’ para ampliar los detalles sobre la defensa del joven.

Eso sí, había un punto en el que no deseaba entrar, precisamente el mismo en el que Joaquín Prat ha incidido en varias ocasiones durante la entrevista. Al presentador le rondaba una duda en la cabeza, pues no se ha llegado a precisar muy bien cómo fue el desmembramiento del cuerpo de la víctima. Daniel Sancho ha narrado cómo surgió la disputa que terminó en golpes y la muerte, supuestamente accidental, de su amigo. Después, por miedo, lo descuartizó y diseminó todas las partes por distintos enclaves de la isla tailandesa. Pero a Joaquín Prat hay un detalle que le baila: “Te hago la misma pregunta que me hago constantemente. Con todo el derecho del mundo planteáis la defensa de Daniel Sancho y decís que el descuartizamiento es simplemente una profanación del cadáver, pero ¿vuestro cliente comprueba que Edwin Arrieta ha fallecido y posteriormente procede a su descuartizamiento?”, preguntaba.

Marcos García Montes ha tratado de eludir esta cuestión en sus anteriores intervenciones públicas. No quería entrar en detalles escabrosos que podrían considerarse morbosos, aunque ciertamente es relevante saber si Edwin Arrieta estaba muerto cuando Daniel Sancho comenzó a desmembrarle. “A algunos les interesa el escándalo del descuartizamiento, pero eso es profanación del cadáver y es una pena de un año”, explicaba sin entrar en materia. Tras varias piruetas para no responder, al final no ha tenido más remedio que afrontar la pregunta: "El descuartizamiento y los restos no tienen sangre, no tienen circulación sanguínea, por lo que está claro que estaba muerto”, sentencia.

Aunque el abogado de Daniel Sancho no quiere desvelar todas sus cartas antes de dar comienzo el juicio, sí que compartido algunas claves. Lo primero que ha dejado claro es que se trasladará a Tailandia cuando el proceso esté iniciado y cuando su cliente se declare inocente del delito del que se le acusa: asesinato con premeditación. “Este juicio empieza con la presunción de inocencia, que parece que hay mucha gente con ganas de que le condenen a muerte”, se lamenta Marcos García Montes, que subraya que “los médicos forenses han dicho que no hay ni data de la muerte ni causa de la muerte”. Pero sí había lesiones en el cuerpo del detenido, lo que podría evidenciar que hubo un forcejeo entre ambos la noche en la que el colombiano terminó perdiendo la vida y siendo descuartizado.

El abogado de Daniel Sancho trata de demostrar el homicidio y no el asesinato premeditado mantenido por la fiscalía. Para eso lleva meses trabajando con el caso y en poco más de dos semanas lo expondrá ante el juez: “Va a empezar con un informe que está elaborando el abogado junto a los equipos jurídicos de España y los de Tailandia”. Así, explica que “la constitución tailandesa, además de defender los derechos, tiene una comisión anticorrupción, un defensor del pueblo y una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros tenemos varios puntos: derecho a declarar o no declarar, declarar con un intérprete jurado, derecho a un juicio con todas las garantías y derecho a presentar pruebas”.