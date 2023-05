Acusan a Ana Guerra de racista y la cantante se ve obligada a pedir perdón: "Siento mucho si pude ofender a alguien "

Ana Guerra ha vuelto a estar en el centro de la polémica por un desafortunado texto en una de sus publicaciones de Instagram. La cantante, a lo largo de las últimas horas, ha recibido un aluvión de críticas y ha tenido que rectificar sus palabras y pedir perdón tras ser acusada de racista. La joven ha tenido que dar un paso al frente y puntualizar sus palabras, asegurando que todo ha sido un malentendido.

Todo este revuelo mediático comenzó cuando la artista colgó unas fotografías de ella explicando el momento en el que se las hizo su pareja, Víctor Elías. "Barcelona. Este día, mientras me sacaba estas fotos, un marroquí robó mi bolso y mientras lo metía en su mochila @lalias3 se lo pidió amablemente (con cara de mala leche) y me lo devolvió. Gracias cariño por las fotos y el bolso", tituló la canaria junto al carrousel de imágenes. Tras este texto, muchos usuarios tacharon a Ana Guerra de racista por haber desvelado la nacionalidad del ladrón y se convirtió en viral durante horas. Algunos cibernautas fueron muy críticos y duros con ella y cuestionaron la buena fe de sus palabras. "¿En qué momento te pareció normal añadir la nacionalidad de la persona que te robó si no es con malas intenciones?", escribió un usuario.

La cantante, después de todo el hate recibido, no tuvo más remedio que rectificar el texto del post y cambiar la palabra "marroquí" por "chico", movimiento que también fue criticado. Finalmente, Ana Guerra colgó un story de Instagram aclarando sus palabras y pidiendo perdón por lo ocurrido. "Bueno, vengo a decir algo muy obvio para mí y para toda la gente que me conoce de verdad: no soy una persona racista", comenzaba diciendo la canaria. "Siento mucho si pude ofender a alguien con la descripción de lo que había sucedido... Nada más lejos de mi intención que promover algo como el racismo. Soy una persona que vive la filosofía de que el mundo es de todos y para todos. Simplemente lo quería dejar claro por aquí", expresó la artista tras lo ocurrido.