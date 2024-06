Agatha Ruiz de la Prada pone en venta su lujoso ático por presuntos apuros económicos

Ágatha Ruiz de la Prada acaba de poner en venta su lujoso ático ubicado en el centro de Madrid. Distribuido en forma de dúplex, la vivienda tiene más de 500 metros cuadrados repartidos en un gran salón, cocina, seis dormitorios, siete baños y una biblioteca, entre otras estancias, y cuenta con un precio de salida de 7,5 millones de euros. Allí, vivía con sus dos hijos, los cuales ya se han independizado. La marquesa de Castelldosríus afirma que se le ha quedado grande ahora que vive sola, pero según apunta el medio Informalia, la diseñadora supuestamente estaría atravesando un delicado periodo económico.

Lo cierto es que la empresaria ya vendió en el pasado otras propiedades, como un local que poseía en la llamada milla de oro de Madrid, en el entorno de la calle Serrano con Ortega y Gasset. El comprador fue Value Plus Properties, la joint venture participada por Dunas Capital y Mutualidad de la Abogacía.

Esta noticia ve la luz dos meses después de que la Audiencia Nacional ordenara la demolición de dos zonas de la finca que tiene la aristócrata en Mallorca, en el municipio de Costa del Pins, tras la denuncia de los sectores ecologistas.

Las palabras de la diseñadora

Ágatha Ruiz de la Prada afirmó en una entrevista con la revista ¡Hola! que la venta de la casa se debe a un cambio de aires. " Si Dios quiere, voy a abrir mi tienda nueva, espectacular, cerca de la Puerta de Alcalá. Eso va a hacer que busque hasta nueva casa. Me gustaría cambiar mi vida por completo con el cambio de tienda, aunque mi vida está bastante bien", señaló. De la Prada, también expresó que no quería volver a reencontrarse con su ex, Pedro J. Ramírez, a quien se refiere como "el innombrable". "Desde el mismo momento en que me dijo que quería separarse, ya no quise verle nunca más, por eso me llevé un burka que me habrían traído de Afganistán", manifestó. Posteriormente, aseguró en 'Espejo Público' que ya había comenzado la mudanza.

Su presencia mediática

La diseñadora de moda ha aumentado su presencia en formatos de entretenimiento. Además de ser portada para '¡Hola!', también circuló por el concurso 'El Desafío', de Antena 3. Una de sus últimas apariciones fue 'Bailando con las estrellas', un programa de Telecinco.