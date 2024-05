Agatha Ruiz de la Prada en su mejor faceta como abuela primeriza: "Es demasiado pequeñita"

Agatha Ruiz de la Prada ha estado durante los últimos meses en el centro del foco mediático, ya sea por sus últimas colecciones, así como su polémica participación en el programa “Bailando con las estrellas”. En esta ocasión ha reaparecido para asistir a una cena benéfica y no ha dudado en desvelar puntos muy interesantes sobre su nueva etapa como abuela primeriza.

El pasado 5 de abril su hijo Tristán Ramírez y la prestigiosa científica con la que mantiene una relación daban la bienvenida a su primogénita Deva. “Estoy feliz, la verdad que es una niña ideal, espectacular y ya me tocaba”, decía emocionada por el nacimiento de su primera nieta. El momento que está viviendo es muy esperado y no duda en mostrar como se derrite cuando está con la pequeña, aunque “todavía no le cambio los pañales ni le doy biberones porque es demasiado pequeñita”.

La diseñadora explicó también que la elección del nombre ha sido muy meditada. De este modo la pareja optó por uno unisex que representa lo “celeste” y “brillante”. “Si hubiera nacido chico se hubiera llamado Deva y al ser chica pues igual, es un nombre que han elegido ellos, la verdad que es una moda ideal”, seguía relatando sin dejar de sonreír.

Una de las cosas que más ilusión le hacía a la diseñadora era tener un gran número de nietos y nietas. Este primer nacimiento ha despertado algo muy tierno en ella y lo cierto es que “se porta genial, pero es que cómo tardó mucho en nacer, costó un montón y ya nació para hacer la Comunión la niña”, bromeaba sobre lo grande y hermosa que estaba ya la pequeña que “ha salido como muy contenta, muy feliz y muy buena”.

Ágatha Ruiz de la Prada GTRES

También se ha querido pronunciar sobre la primera entrevista que concedió Victoria Federica en el podcast de la diseñadora Vicky Martín Berrocal. En su momento la nieta del Rey Juan Carlos I hizo saber que solo concedería la entrevista a ella porque se siente muy cómoda con la figura de la diseñadora. También reconoció que se siente en gran medida “enjaulada” por lo que los medios dicen de ella, que no muestran una imagen que se ajuste a la realidad. A pesar que Ágatha siempre ha sentido un gran cariño hacia Victoria, no dudó en mandarle un mensaje de reproche respecto a la actitud que tuvo durante la Mutua Madrid Open: “Se pasó todo el partido mirando el móvil. A lo mejor yo también miré un poco, pero bueno yo no soy royal”, concluía la diseñadora.