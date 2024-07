La agenda emocional de Escassi con Hiba

Álvaro Muñoz Escassi no deja de sorprender con su agenda emocional. Cuando aún quedaban flecos de su historia con Valeri (o Valerin) y su ruptura abrupta con María José Suárez, aparece Hiba Abouk. La actriz se ha convertido en el tercer personaje en la vida más que activa del jinete. Este miércoles la revista «Semana» publicaba el reportaje de esa relación ya que hasta este momento no había constancia gráfica de los dos en solitario. La última imagen publica fue en la fiesta organizada por José Luis López, alias El Turronero) con motivo de la primera comunión de su nieta en Jerez.

Ambos compartieron la misma mesa a la hora del almuerzo, abandonaron la feria como se vio en el vídeo emitido en el programa «Fiesta», volvieron a la celebración donde Muñoz Escassi estuvo pendiente de los hijos de la actriz. Ganó varios regalos en la tómbola de la feria, entre ellos una moto y peluches para los niños de su amiga. Ambos estaban alojados en el mismo hotel. Al día siguiente apareció Hiba con los pequeños, la cuidadora y una amiga y, por supuesto, Álvaro. Desayunaron en el comedor a la vista de otros invitados que habían acudido a la llamada del Turronero. Una vez que se hizo público ese encuentro Escassi dijo en un principio en el programa «TardeAr» que se estaban conociendo aunque por lo que se ha visto con las últimas informaciones no era cierto. La amistad venía de atrás.

Esas declaraciones sirvieron para que la actriz de «El Príncipe» se mostrara enfadada y pidiera que no la mezclaran con asuntos que nada tenían que ver con ella. En esas fechas el jinete y sus relaciones sexuales con Valeri eran el tema diario de la prensa rosa. Hay que recordar que acudió al programa «De Viernes» donde confirmaba sus juegos eróticos. A la actriz no le convenía ni profesional ni personalmente reconocer esa «amistad» o «ilusión» con la ex pareja de Lara Dibildos. El ex de María José Suárez se mostró en Jerez muy solícito con los pequeños y con la que creíamos era la «nueva mejor amiga» del jinete. Fue el punto de inflexión para que los rumores se convirtieran en noticia. Y fue entonces cuando recordamos que el conocimiento venía de atrás. Ambos había coincidido en Masterchef. Ella, como concursante de la novena edición, y él, como invitado.

La fiesta del Turronero fue el punto de inflexión para retomar la amistad que por lo que se ha vista por la cronología y las noticias publicadas era más que eso. Además de estas citas que podían resultar casuales, ahora se ha sabido que también estuvieron juntos en Tarifa, antes de la primera comunión de la nieta del empresario. Y que continuaron con una estancia en un hotel de lujo en la localidad de Hammamet, como publicó «Informalia». Dicen los que conocen a Escassi que lo suyo es conquistar a la mujer que parece más difícil. Es un reto. Para Hiba Abouk no era un desconocido y le venía bien tras su dramática separación de Achraf Hakimi. Lo que no imaginaba era que aparecería involucrada en este triángulo amoroso, muy incómodo para ella.