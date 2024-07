La drástica reacción de Hiba Abouk para imponer el silencio sobre Escassi

Sin duda, este está siendo el verano de Álvaro Muñoz Escassi. Al menos sí el más mediático, aunque quizá no en el que más cómodo se esté sintiendo. Primero, su ruptura con María José Suárez le colocó en la picota informativa señalado como infiel. Después llegó su defensa, con grandes dosis de polémica y, al parecer, muchas mentiras. Y no solo sobre los límites flexibles de su relación con la modelo, sino también con el romance que habría iniciado con la actriz Hiba Abouk. La negó, trató de desviar la atención, pero este miércoles se ha podido probar que el contacto sigue entre ambos, después de que afianzaran lazos en la comunión de la nieta de ‘El Turronero’ el mes pasado. Unas fotografías que han supuesto un gran revuelo mediático, no tanto por lo que se muestra en la revista ‘Semana’, sino porque sirve de confirmación de que su vínculo se ha ido estrechando. Tanto, que quizá ahora la actriz se sienta un poco agobiada.

“Están juntos en una vivienda alquilada, al parecer por Álvaro y a la que se habría desplazado ella después de cumplir con su compromiso con Starlite en Marbella”, aseguran desde el citado medio. Además, mantienen que han sido varios los encuentros que han tenido durante estas últimas semanas, pero que han sabido cubrir muy bien sus pasos y esquivar los flashes de los paparazzi que seguían sus pasos. “Álvaro recogió a Hiba en su casa, comieron en un italiano al que entraron y salieron por la puerta trasera. Hacen todo lo posible para que no les vean”. Pero Hiba Abouk parece no solo muy preocupada por ser vista junto al jinete, sino también tiene cierto temor a lo que puedan decirle al respecto. De ahí su drástica decisión que pone una mordaza a sus seguidores de Instagram, a esos con los que ha estrechado lazos hasta considerarlos una familia virtual que sustenta parte del éxito de sus proyectos profesionales.

Con ello, la actriz ha restringido los mensajes en sus redes sociales, impidiendo que cualquier persona pueda dejar un mensaje en las fotografías que ha subido en su perfil. No importa si sea nueva o antigua, ya nadie puede decirle ni lo hermosa que aparece, ni hacer mención a su talento como actriz. Pero, por supuesto, nadie tendrá oportunidad de hablar de Álvaro Muñoz Escassi, que es la principal motivación detrás de su contundente reacción. Al menos eso es lo que se entiende después de que haya prohibido a todos a que la hablen sobre su supuesta nueva relación, precisamente la misma mañana en la que salen a la luz en el kiosco rosa.

Es por ello que, aunque sus fans puedan ver todo lo que comparte en su perfil público de Instagram, nadie puede dejarle ningún mensaje. Así ha sido con las últimas stories que ha mostrado a su público en el que muestra al último evento al que ha acudido, ni cuando ha presumido de impresionante look. Tampoco cuando ha subido muestras de que ella ha sido una de las privilegiadas en estar en el último concierto de Karol G en Madrid en el Santiago Bernabéu. La actriz ha impuesto el silencio en su cuenta y el nombre de Álvaro Muñoz Escassi no puede aparecer escrito entre sus fotografías. Eso sí, bastante ruido está cosechando ya en los miles de titulares que ha generado desde que fueron vistos en una fiesta en Jaén, hasta ahora que han vuelto a ser pillados compartiendo ocio, mientras esquivan las cámaras.