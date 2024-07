Hiba Abouk, presionada, confiesa la verdad de su lío con Escassi: “Hay que disfrutar la vida”

Álvaro Muñoz Escassi negó que hubiese algo entre él e Hiba Abouk cuando se sentó en el plató de ‘De viernes’, tras pasar toda la comunión de la nieta de ‘El Turronero’ junto a ella. Los rumores apuntaban a que algo había entre ellos, pero él lo negó. Después aparecieron unas imágenes que evidenciaban que su contacto es estrecho y que se citan con regularidad. Más tarde otras imágenes de ambos, muy cariñosos, desatando su pasión en Túnez y se hablan de otros viajes. Ante la evidencia, el jinete confirmó que había iniciado algo con ella, aunque no es lo que dijo ella instantes después, al subrayar que son solo amigos: “Es evidente que hay una amistad y no hay nada más que eso”. Su discurso ha cambiado radicalmente horas más tarde, pues después la intérprete de ‘El Príncipe’ ha tenido que negarse a sí misma y reconocer la verdad.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk TardeAR

“Si estuviera enamorada os lo contaría, no voy a ocultar el amor que es la cosa más bonita del mundo”, decía Hiba Abouk cuando pretendía negar lo suyo con Álvaro Muñoz Escassi. Reconocía que “me llevo muy bien con él” y que “es guapísimo, eso lo sabe todo el mundo”, pero se empeñaba en ocultar que sus besos y arrumacos en la playa fuesen algo más que amistad. De hecho, negaba la posibilidad de irse de nuevo de vacaciones con él, tras varias escapadas seguidas a espaldas del mundo, aunque no de los paparazzi. Ahora su discurso ha sufrido modificaciones y la actriz ha cedido ante la evidencia de lo que muestran las fotografías de las que todo el mundo habla.

En su nueva versión, la que fuese esposa del futbolista marroquí Achraf Hakimi defiende su libertad de compartir su vida con quien le plazca: “Soy una mujer soltera, trabajadora, guapa, madre de dos hijos… hay que disfrutar de la vida y él es guapísimo, claro que sí”, confirmaba por fin, al verse acorralada por la contundencia de las pruebas y la insistencia de los reporteros. Aunque se resiste a denominar lo suyo como amor, de ahí que se aferre a que su vínculo con el jinete es meramente amistoso, aunque se hayan desdibujado los límites entre tanto arrumaco y viaje a escondidas. Viajes que, según ella, podrían haber llegado a su fin este verano, pues sus agendas parecen no coincidir: “Tenemos planes de verano completamente distintos, así que creo que no coincidiremos de momento”.

Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Quien no se ha andado demasiado entre las ramas ha sido Álvaro Muñoz Escassi. Aunque negó su relación y se escudó en que conoce a su amiga por haber coincidido en los fogones de ‘MasterChef Celebrity’, ahora ya no puede esquivar lo que todos han visto. Unas imágenes que demuestran que el cariño entre ellos es más que amistoso, lo que podría explicar las lágrimas de María José Suárez al hablar sobre este romance en televisión. Él se escuda en que “no estamos haciendo nada malo a nadie”, aunque reconoce que “si es verdad que puede dolor que nos veamos con otra persona. Es normal, llevamos mucho tiempo juntos, pero no estamos cometiendo ningún delito”. Claro está que no es nada malo si el amor ha llegado a sus vidas, aunque lo curioso es que hayan deseado ocultarlo al mundo si creen que estaban obrando bien y sin hacer daño a nadie o que se les acusen de traición.