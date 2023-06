Ainhoa Arteta, la biografía que muestra el lado oscuro de la diva

El título: «Luces y sombras de Ainhoa Arteta: La diva mariposa», la biografía no autorizada de la soprano acaba de salir a la luz y es el primer libro escrito sobre la vida de la cantante, que acaba de representar en el Teatro de la Zarzuela «Trato de favor». El libro ha nacido envuelto en la polémica. Su autora, la diplomática Helena Cosano, explica a LA RAZÓN que «era una biografía autorizada que teníamos firmada por contrato, y a día de hoy sigo sin saber por qué Ainhoa Arteta canceló su publicación, calificándola de bulo». A pesar de este incidente, tras rechazar la soprano su publicación, la escritora siguió adelante con esta biografía para la que ha hecho un trabajo de investigación, con el fin de narrar hechos inéditos de la soprano, convirtiéndola en su «musa mariposa», uniendo el tono poético y la profundidad psicológica a la narrativa.

La diplomática Helena Cosano, que ya tiene siete libros en su haber, entre ellos es autora de «Teresa, la mujer» o «Almas brujas», se pregunta en el libro: ¿Como es Ainhoa Arteta? Y ella misma se responde: «Muestra rasgos de muchos de los personajes que ha interpretado, como si de tanto encarnarlos se hubiera acostumbrado por momentos a reaccionar como ellos». Tiene material nuevo debido al tiempo que ella ha pasado con la soprano y con su entorno más cercano. Hay planteamientos como: ¿Cómo es en realidad la vida de la soprano? ¿Hubo un antes y un después en la vida de Ainhoa, después de los sucesos con su pareja Matías Urrea? ¿Es Ainhoa Arteta una mujer violenta? A este respecto, en una de las paginas, Helena escribe literalmente este texto: «…Las fotografías son numerosas. Son imágenes de Matías Urrea, a veces reflejadas en un espejo, tomadas con su móvil. Se ven distintas zonas de su cuerpo con heridas diversas. En muchas se aprecian lo que parecen profundos arañazos, sobre todo en la zona del cuello y los hombros, otras muestran unas heridas redondas, aparentemente marcas de dientes varias de ellas en un brazo, muchas ensangrentadas no se entiende bien... Hasta que escuchamos el audio, es un mensaje telefónico en que se puede oír a Ainhoa, o al menos yo creo reconocerla, (pero me recuerdan amigos abogados que siempre cabe la posibilidad de que fuera un montaje), la voz de la cantante, reproducida por la inteligencia artificial o una genial actriz, ignoramos a quien va dirigido, aunque por el tono se deduce que es a su hija, en el mensaje se escucha, pues a la supuesta Ainhoa perfectamente, lúcida admite con serenidad que: «No siempre son los hombres» y que la agresiva es ella y que de hecho ha pegado a Daddy, (y pone en interrogación el padre de Sara a Jesús Garmendia) y a Matías, asegura que va a buscar ayuda a «un psicólogo» (...) Y continúa: «Los vídeos son varios. Dos muy cortos en que se oyen gritos desaforados y ruidos de pelea, otros de los vídeos tiene cerca de una hora de duración. La pareja está en el dormitorio el 4 de marzo de 2021 a las dos de la madrugada, de ser genuino demostraría en qué estado se encuentra la supuesta Ainhoa y con cuanta agresividad se comporta. Yo jamás lo habría imaginado de hecho, si no lo hubiera visto, no lo creería». Helena explica a este medio que «sus sombras están ocultas y solo las conoce su entorno más cercano. Impactan, sorprenden y generan una curiosidad en parte morbosa, pero no son predominantes»

No boda, no biografía

La autora nos cuenta que la idea de la biografía surgió a principios del año 2018, y fue tomando forma lentamente: «Para Ainhoa, el libro debía ser algo así como una tarjeta de presentación que pudiera mostrar facetas suyas desconocidas o malinterpretadas por el gran público. Por ejemplo en el libro sale el tema de su violación. Por mi parte, acepté por la gran admiración que le tengo y porque deseaba conocer de cerca un mundo que no es el mío pero que me fascina desde la adolescencia. Con ella firmé un contrato, que se hizo poco después de su ‘‘no-boda’’ con Matías Urrea, a la que asistí ya en calidad de biógrafa, firmamos un acuerdo de colaboración el 12 de julio de 2019, en los Teatros del Canal, en el marco de los ensayos de ‘‘Madame Butterfly’’». Le preguntamos a Helena cómo se sintió el día que la soprano la llamó prácticamente mentirosa diciendo que ella no le había encargado ningún libro: «Me había escrito un whatsapp (tengo toda la colección de mensajes bien custodiados ante notario) la noche anterior comunicando que no quería retomar el proyecto. En ese momento me sentí atónita e indignada. De eso ha pasado más de un año. Las batallas legales son poco gratas y yo, como escritora, lo que siempre he deseado es escribir y que mi trabajo fructifique con libros. Decidí contar mi historia, mi visión de las cosas. Mi interpretación de Ainhoa Arteta. Y así, en este tiempo ha surgido este libro, del que ahora estoy orgullosa, un libro inspirado en ella, pero plenamente mío, que se integra con armonía en el resto de mi obra y que considero literariamente valioso. Este libro que ahora publico nunca habría visto la luz si hubiera tenido que pasar el filtro de su aprobación. Por eso ahora le estoy profundamente agradecida». Cuando le preguntamos: «¿Ainhoa ha tenido conocimiento de que iba a publicar el libro?», ella responde: «Ya no estoy en contacto con ella, de modo que no lo sé a ciencia cierta. Pero tenemos un gran número de amigos en común y con varios de ellos he estado en contacto para que mi trabajo sea completo».

Ainhoa Arteta interpretando "Alfonsina y el mar" Starlite Catalana Occidente

Por cierto, el libro se presentó hace unas semanas en la Fundación Universitaria, en Madrid. El que fue embajador de España Inocencio Arias, condujo el acto, al que asistió la expareja de Ainhoa, Matías Urrea, para comprar el libro y acompañar a la autora.

Sara Croft, su adorada hija

Ainhoa Arteta atravesó en 2021 uno de los momentos más difíciles de su vida. Un grave problema de salud la llevó a estar al borde de la muerte, ingresada en la UCI y en coma inducido durante seis días, y a esa situación extrema se sumó la ruptura nada amistosa con su última pareja, Matías Urrea. Sara Croft, la hija de la cantante y que sueña con ser cantante pop, daba un paso al frente para defender a su madre. Ainhoa Arteta ha explicado cómo su hija, que ya tiene 23 años, ha sido siempre su punto de apoyo en sus momentos más complicados y ha recordado cómo ha sido su relación al tener que pasar tanto tiempo fuera por su profesión.

«Mis hijos nunca me han reprochado el no pasar tiempo con ellos y cuando alguna vez me he replanteado parar para estar más tiempo con ellos mi hija me ha dicho: ‘‘Ni se te ocurra, porque yo no te concibo de otra manera, eres feliz cantando’’», ha explicado la soprano vasca.

«Mis hijos sienten amor- odio con mi profesión. Cuando me pongo a cantar en casa, mi hijo, con 12 años, se ponía a chillar», ha contado Ainhoa Arteta. «Abiertamente, ellos no me han reprochado nada, pero está claro que han sufrido. Recuerdo una situación con mi hija, cuando murió mi madre, que ella cuidaba mucho a mi hija, Sara se me agarró a la falda para que no subiera al escenario y no había manera de separarla. Arrancar a tu hija amargamente de tu falda y salir a cantar fue un momento que se me ha quedado grabado para siempre», se sincera la soprano. Ahora, ha decidido pasar el mayor tiempo con sus hijos.