Aitana denuncia la manipulación de una imagen suya sin flequillo y confiesa uno de sus mayores complejos: "Me hicieron bullying en el colegio"

Una imagen manipulada de Aitana sin flequillo ha dado la vuelta al mundo y ha sido objeto de burlas por parte de miles de cibernautas desde el día de ayer en redes. Algunos usuarios de Twitter incluso han comparado a la artista con Kiko Rivera y se han reído de su apariencia, algo que ha molestado mucho a la cantante, que no ha dudado en denunciar públicamente por los centenares de mensajes recibidos.

Aitana, que se encuentra ahora mismo en México con su gira "Alpha Tour" en compañía de Sebastián Yatra, su pareja, ha decidido cortar con todos los comentarios sobre su físico a través de un tajante mensaje desde su cuenta de Twitter.

"Se esta rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que ,si vais a juzgar algo, sea algo real. También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande. Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes", ha declarado Aitana, denunciando públicamente la manipulación de las fotografías. Con valentía, también ha querido hacer un alegato al amor propio y desvelar sus problemas de autoestima del pasado para concienciar de las inseguridades que pueden generar a una persona los comentarios negativos sobre su físico.

La contundente respuesta de Aitana acumula más 17.000 me gustas y ha recibido multitud de reacciones alabando su actitud y el coraje que ha mostrado frente a la cantidad de memes que se han hecho sobre su imagen en las últimas horas. Además, también ha recibido las disculpas de muchos usuarios conocidos de esta red social y miles de seguidores le han mandado mensajes de apoyo y de cariño tras lo ocurrido.

A pesar de este "disgusto", la artista no va a dejar que nada ni nadie influya negativamente en su gira por Latinoamérica y ensombrezca el gran momento profesional que está atravesando. Aitana está muy emocionada de haber regresado a México, uno de sus país favoritos, junto a Sebastian Yatra, con el que conforma una de las parejas que más miradas acapara del panorama nacional e internacional. Su relación está cada día más consolidada a pesar de los constantes rumores de crisis que circulan sobre ellos.