Ana Guerra confirma que Aitana no es su amiga y compara sus carreras

‘Lo malo’ fue la canción que encumbró el dúo formado por Ana Guerra y Aitana Ocaña para Eurovisión. Fue hace cinco años y el temazo no logró superar la criba, lo que echó por tierra sus aspiraciones de triunfar en el Festival, donde Amaia y Alfred tampoco tuvieron demasiada suerte. Pero las concursantes de ‘Operación Triunfo 2017’ no han logrado mantener la amistad que en su día les hizo inseparables. La canción que sirvió de banda sonora a su vínculo no ha sido suficiente pegamento para que mantengan contacto. Algo sobre lo que ha hablado ahora la canaria para sorpresa de todos, pues suele ser uno de los temas a esquivar.

Sus carreras en la música les han llevado a destinos muy distintos. Pero quizá lo que les ha separado no tenga nada que ver con la asimilación del éxito, pero tampoco con una discusión o diferencia irreconciliable. Lo cierto es que simplemente sus caminos se separaron y dejaron de mantener trato. Su amistad se enfrió y no fue culpa de ninguna. Algo que Ana Guerra habla con total normalidad en el podcast de Ibai Vegan, ‘Ni la hora’: “Hace dos días vi a Aitana y estuve con ella y me la comía a besos, pero yo no hablo con Aitana”, sostiene.

“Nos ha separado la vida de una forma natural, como se te separa a ti una persona que a lo mejor piensas que va a formar parte de tu vida siempre y no es así”, reconoce con sinceridad, sin necesidad de añadir dramatismo extra. La vida a veces te aleja de personas, pero eso no quita que se sigan disfrutando de momentos juntos cuando sus caminos vuelven a cruzarse, pues no ha habido un suceso que haya determinado tal distancia.

De ahí que Ana Guerra no descarte la posibilidad de convertirse en amiga, incluso íntima de Aitana si los astros se vuelven a alinear para ello: “Quién sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y nos volvemos a llevar súper bien y volvamos a tener esa relación. Pero no, yo no sé hoy dónde está Aitana, ni ella sabe dónde estoy yo y no pasa nada”.

Y es que sus caminos profesionales siguieron un curso distinto, como ella misma también valora: “Al final ella tuvo una proyección diferente a la mía. Ella hizo así y yo hice así, yo empecé a bajar y ella empezó a subir. Ella tenía mucho más trabajo que yo. Ella viajaba más que yo. Ella sacaba más canciones que yo”. Esto ahora lo acepta, pero Ana Guerra no siempre supo digerir esta disparidad en el público: “Tú te alegras, te vas a alegrar muchísimo, porque quieres que les vaya bien a todos tus compañeros. Pero sí que es verdad que yo no entendía mucho qué estaba haciendo yo mal”.