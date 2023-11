El susto de Aitana en mitad del concierto: “Me he roto el diente por dentro”

La cantante tiene por costumbre darlo todo en sus conciertos y en algunas ocasiones eso puede llevar algún que otro susto. Ha pasado casi un mes desde que se desató la polémica con la evolución que había tomado la cantante en sus últimos shows. Su nueva gira ‘Alpha Tour’ ofrecía un espectáculo que algunos consideraron como una “hipersexualización de la infancia”. Ante estas críticas Aitana Ocaña se mostraba “muy sorprendida con todo lo que ha pasado” y algo molesta por que estuviera bien visto hacer “apología de las drogas y de la violencia pero no expresar libremente nuestra sexualidad” como hacen canciones como ‘To el mundo en patilla en la discoteca’, mientras que ella simplemente se había limitado a ser “sexy”.

En esta ocasión el ‘Alpha Tour’ ha llegado a Madrid, concretamente al WiZink Center de Madrid, y Aitana se ha mostrado tan enérgica y emocionada como siempre. Y puede que un poco de más porque en mitad del concierto ha anunciado que había sufrido un pequeño percance con el micrófono: “Oficialmente, me he roto el diente por dentro”, ha comunicado a sus fans tras pedirles que revisaran su sonrisa por si había algo raro. El resultado ha sido otro diente roto, efectivamente, porque no es la primera vez que en uno de sus conciertos tiene un incidente de estas características. En el momento del video en el que comunica la situación a sus fans se puede apreciar un “¡Otra vez!” con el que se da a entender que si continúa mostrando toda su energía es muy probable que este suceso vuelva a ocurrir.

Aitana arrasa en su concierto en Madrid. @aitanax

Para el gran debut en la capital la estrella no ha escatimado en su conjunto y ha sorprendido con un look de Fendi que ha destacado. Dejando atrás las historias de su ruptura con Sebastián Yatra, Aitana ha destacado con su nuevo peinado en tono cobrizo y sus botas mega altas con las que destaca toda su sensualidad y cuestan casi 4.000 euros.

Esta noche tendrá lugar su segundo concierto, veremos entonces si la sonrisa de Aitana ha vuelto a la normalidad o sigue teniendo un rasgo diferenciador fruto de su fuerza y diversión.