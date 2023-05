Miguel Bernardeau rompe su silencio y se pronuncia sobre la relación de Aitana y Sebastian Yatra

Mientras que la relación sentimental de Aitana y Sebastian Yatra acaparan todas las portadas de la prensa del corazón nacional e internacional desde que comenzaron los rumores sobre un posible romance entre ambos, la vida privada de Miguel Bernardeau, expareja de la artista, ha quedado en segundo plano y ha evitado pronunciarse sobre el asunto desde que rompió su romance con la exconcursante de 'Operación Triunfo' el pasado mes de diciembre de 2022 tras 4 de años de amor. Pero ahora el destino los ha vuelto a juntar y ambos han coincidido en la presentación del libro de surf del amigo de Aritz Aranburu, celebrada en el centro de la capital, y el hijo de Ana Duato, después de mucho tiempo en silencio, se ha pronunciado sobre qué le parece la nueva relación de Aitana con el colombiano y cómo ha sido este reencuentro con su ex.

"Estoy muy bien, muchas gracias", respondía Miguel Bernardeau al ser preguntado sobre cómo se encuentra en estos momentos. Tras esto, ha desvelado que el reencuentro con la cantante ha ido "todo súper bien". El actor, que ha preferido mantener siempre un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada en relación con los medios, ha sorprendido dando una inesperada declaración sobre el asunto. Además, no ha dudado en expresar, con una gran sonrisa, que se alegra "muchísimo" del buen momento profesional y sentimental que está atravesando la artista en estos momentos con el lanzamiento de su nuevo disco, pareciéndole "todo fenomenal" su romance con Yatra. Tras estas palabras, Bernardeau ha querido cortar la conversación sobre su ex y el colombiano y no ha querido pronunciarse sobre si conoce o no al artista de 'Tacones rojos'. "Joer, pero no me hagáis llamar la atención, estoy andando por la calle tranquilamente", ha zanjado sobre el tema.

Felicitación de Miguel Bernardeau a Aitana en redes sociales Instagram

Tampoco ha querido decir nada sobre su madre, Ana Duato, que ha sido noticia estos últimos días después de que Hacienda anulase la multa que le había puesto a la actriz de 'Cuéntame cómo pasó' por equivocación, que ascendía a 500.000 euros. Solo ha reconocido que está "súper contento" por la resolución y no ha dicho nada más sobre las durísimas declaraciones de Duato sobre sus problemas legales, en las que aseguraba que "llevan siete años destrozando mi vida familiar, personal y profesional". "Perdón es que no voy a hablar de nada de esto, lo siento. He venido con mi amigo que está presentando su libro de surf, estábamos aquí tan tranquilamente", ha expresado.

Sobre una posible nueva ilusión, después de salir unas imágenes de él con una joven en las Fallas de Valencia en actitud muy cariñosa, Bernardeau no ha querido ni confirmar ni desmentir. "Yo no hablo nunca de estas cosas, lo siento. Tú te ríes porque sabes que no hablo de esto", ha expresado, dejando en el aire la cuestión.