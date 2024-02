Alba Carrillo y el beso furtivo con Álex Coves que revoluciona las redes

Alba Carrillo ha vuelto a apostar por el amor, una tarea que se le resiste tras numerosos intentos infructuosos y una lista de ex entre la que se encuentra incluso con enemigos. Pero todo eso es pasado, pues ahora mira al futuro con una ilusión renovada, dispuesta a comerse el mundo con la fuerza que le da el saber que ha encontrado a la persona correcta. Al menos sí en el momento en el que se encuentra, pues después quién sabrá. El afortunado es Álex Coves, con el que está recorriendo la geografía española mientras grita a los cuatro vientos que se encuentra inmersa en un auténtico cuento de hadas. Aunque, en vez de alzar la voz, prefiere subir una fotografía que sirve como confirmación oficial de que ya son pareja de todo derecho.

Las primeras pistas de que Alba Carrillo había comenzado una nueva relación llegaron el pasado mes de diciembre. Seguramente antes se produjeron citas alejadas del foco mediático y la atención de sus fans, pero ahora está dispuesta a ponerse en la diana sin problemas. Y así lo ha hecho durante su última escapada romántica con Burgos como telón de fondo. Además de mostrar el lujoso hotel en el que han encerrado su amor y en el que se han dejado mimar, la excolaboradora de Telecinco también ha añadido la esperadísima foto de su primer beso con el apuesto empresario, propietario de la firma Rootless.

Los tortolitos han elegido como escenario de su primer beso viral, en el reflejo de un cristal, el exclusivo hotel Landa, de cinco estrellas, de Burgos. No han escatimado en gastos, pero la ocasión bien merecía la pena, pues han logrado generar bonitos recuerdos, conocerse mejor en la intimidad y, sobre todo, afianzar su romance para sentar las bases de la estabilidad. Y el escenario invitaba a dejarse llevar, como sucedería en la impresionante piscina cubierta en la que la modelo ha presumido de cuerpazo con un bañador negro, atuendo útil también para posar frente a la exclusiva chimenea.

“Y una cosa puedo jurar: yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar”, escribía Alba Carrillo parafraseando a Frida Kahlo, como acompañamiento a un carrusel de foto que resume su escapada romántica a Burgos con Álex Coves. Imágenes que muestran simpáticos momentos, los rincones secretos de su improvisado nidito de amor, el esperado beso que confirma su romance y, como no podría ser de otra manera, también los tradicionales huevos con morcilla que destacan en la gastronomía local. Parece que la felicidad ha llegado para instalarse en la vida de la modelo, que no duda en recibir todo lo bueno que le está pasando con los brazos abiertos y dispuesta a triunfar con su nuevo amor.