Alba Carrillo estalla en redes y responde a los "ofendiditos" que la tachan de haber "pillado a otro" hombre: "Mi vida la pago yo"

Alba Carrillo despidió el 2023 enamorada de nuevo. Fue la propia televisiva la encargada de anunciar que había recuperado otra vez la ilusión en el amor al lado de Álex Coves, un conocido empresario, director de operaciones de la marca deportiva Rootless, de la que también forma parte Miguel Ángel Silvestre.

Desde que desveló que estaba enamorada de nuevo, parece ser que la modelo ha recibido multitud de comentarios negativos muy machistas por haber vuelto a encontrar el amor. Cansada y harta de todo el hate que ha recibido por parte de los "ofendiditos" que la ha acusan de haber "pillado a otro hombres", Alba Carrillo ha decidido dar un golpe sobre la mesa y responder a través de su cuenta de Instagram a todos los que la critican, dejando las cosas muy claras.

Muy molesta por la situación, la televisiva ha sido muy tajante. "No me hace daño, pero por comentar... Quiero replicar este tipo de cosas. Hay un montón de ofendiditos que dicen que si ya he cazado a otro, que si he pillado... Mi casa la sigo pagando yo, mi vida la pago yo, jamás he vivido de los hombres. Os podría explicar mil cosas pero no me da la gana", sentencia Alba Carrillo. "No saquéis a Fonsi que con él me llevo divinamente, nos equivocamos los dos en un momento determinado de nuestras vidas. Lo de Feliciano ya lo he comentado y si no os leéis mi libro", declara sobre sus anteriores relaciones fallidas. "A mí no me metáis en vuestras cosas ni me etiquetéis en vuestras mierdas", expresa la modelo.

Alba Carrillo responde a sus haters a través de un story de Instagram Instagram

"Estoy muy feliz y eso debe de molestar porque cuando estoy triste, llorando que me han echado... recibo muchísimo apoyo. Cuando estoy contenta y las cosas me van bien debe ser que a muchos les pica, os va a tocar rascaros. Estoy muy feliz", reitera sobre su actual situación sentimental y profesional. "Hay gente que aprovecha porque sabe que no les va a tocar el gordo de la lotería. Seguid jugando que igual algún día me quedo soltera", ironiza.

Para terminar, Alba Carrillo ha lanzado un importante mensaje. "Las mujeres no estamos más guapas calladitas. No permitamos el mito de ser brujas, malas... Las mujeres no somos más malas que los hombres. Los hombres no comen de nuestra manzana de la tentación. Yo cuento lo que me da la gana y quien quiera que me vea y a quien no, que no lo haga. Estoy muy, muy feliz", finaliza sobre el asunto.

Es innegable que la televisiva está atravesando por un buenísimo momento profesional y sentimental. Enamorada de nuevo, triunfa en el terreno laboral con su primer libro, "Lista para la vida", todo un éxito de ventas. Además, este jueves se estrena como concursante del nuevo reality de TVE, "Bake Off", junto a otros celebrities de nuestro país, como Rocío Carrasco, Terelu Campos o Ana Boyer.