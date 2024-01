¿Quién es Álex Coves? Conoce mejor al nuevo novio de Alba Carrillo

Alba Carrillo está disfrutando mucho de su nueva vida alejada de la televisión, aunque cierto es que su deseo era haber continuado en los platós generando titulares. Su inesperada salida de Telecinco le ha dejado con el futuro laboral incierto, pero al menos ha encontrado tiempo para centrarse en otra parcela en la que las cosas no iban mucho mejores: el amor. Y es que parece que la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López ha encontrado de nuevo a una persona con la que formar una pareja. Se trata de Álex Coves, un atractivo empresario con el que se ha dejado ver paseando por las calles de Madrid mientras hacen recados y toman el café. Unas fotografías publicadas por la revista ‘Diez Minutos’ y que evidencian que la exmodelo está dando iniciando una relación y hacen planes para conocerse cada vez mejor y así asegurarse de formar equipo en lo sentimental. Pero, ¿quién es él?

El empresario por el que dicen que Alba Carrillo bebe ahora los mares es Álex Coves, quien ha hecho fortuna y buen nombre gracias a la marca de accesorios personalizables Rootless. Suele ser una firma que promocionan muchos influencers, pero quien aparece como embajador oficial es Miguel Ángel Silvestre. Aunque más allá de su buen hacer en los negocios, tiene muchos otros encantos que le han facilitado hacer nido en el corazón de la maniquí.

Por ahora, Alba Carrillo no quiere hacer demasiado ruido con su nueva relación y que la atención mediática y la presión social echen por tierra su nuevo intento amoroso. Eso sí, parte de su encanto es que es incapaz de callarse lo que siente, como así sucedió hace unos días, cuando quiso despedirse del 2023 a través de un vídeo recopilatorio. En él hacia balance de todo lo que había vivido en estos últimos doce meses, sin olvidarse de que a su vida ha llegado alguien especial que le está alegrando los días: “Algunas cosas han salido mal, pero otras muy, muy bien. He viajado con mis amigas, mis padres a Marruecos, he ido al primer concierto de Lucas, he visto crecer a mis amigos y a los suyos”, decía antes de acordarse de su chico: “Y he conocido a Álex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024”.

Alba Carrillo con Álex Coves Instagram

Días después, concretamente este miércoles, el kiosco rosa nos permite ver cómo es la nueva ilusión de Alba Carrillo. Álex Coves se declara un apasionado de la naturaleza, de ahí que disfrute mucho de viajar, estar en contacto con los animales y practicar deporte. La modelo deberá competir en atenciones con la perra de la que tanto presume el empresario ante su más de 5.000 seguidores de Instagram. Es una cuenta modesta, pero ahora que su nombre comienza a cobrar popularidad, seguramente el número de fieles crezca. Pero quizá esta no sea una de las preocupaciones de Álex, que tiene buen ojo para los negocios, no solo con la firma de complementos que promociona Miguel Ángel Silvestre, sino también por haber sido uno de los fundadores de la marca de gafas Hawkers.