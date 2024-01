Alba Carrillo y Feliciano López, juntos pero no revueltos: así ha reaccionado la televisiva al enterarse de la presencia de su ex

Ayer Alba Carrillo y Feliciano López estuvieron en FITUR. La televisiva asistió para participar en un coloquio sobre influencers mientras que el tenista acudió por ser el director del Mutua Madrid Open, una de las citas deportivas más importantes de nuestro país. Pero para sorpresa de ambos, ninguno se esperaba la presencia del otro durante sus respectivas visitas y la modelo no dudó en reaccionar sobre el asunto al ser preguntada por su exmarido ante los medios tras su charla.

Es bien sabido por todos que Alba y Feliciano no se llevan bien y que su matrimonio terminó de la peor manera posible. Por este motivo, la colaboradora de televisión, siempre que tiene ocasión, no duda en lanzarle algún que otro dardo envenenado al que fue su pareja. Así relata la modelo en su libro "Lista la vida" cómo terminó su relación: "Según él no había billetes para que yo fuera ese año al Open de Miami; el día antes, además, mi madre me había comunicado que tenía un cáncer de tiroides y debía ser intervenida (...) Me levanto en Marbella con mi madre, mi hijo y el teléfono lleno de mensajes. La noche anterior había estado llorándole al que era mi marido por la situación de mi madre. Él, a modo de consuelo, había decidido salir a disfrutar, y mucho, de la noche americana".

Feliciano López en FITUR GTRES

"Tan solo once meses después de la boda, mi relación con el famoso cupido en shorts de tenis se terminó. Habría dolido mucho si las cosas se hubieran hecho bien, porque siempre se sufre al dejar una relación que implicaba un proyecto de vida, pero la forma deshumanizadora en la que todo sucedió resultó desgarradora. Acabé sumida en una depresión, sin poder dormir y rumiando día y noche las posibles razones de aquella sangría emocional", desvela Alba Carrillo sobre la ruptura con Feliciano.

Aunque ya han pasado años de eso, lo cierto es que sus diferencias son irreconciliables y no se guardan ningún tipo de cariño. Por eso, la televisiva, al enterarse de que estaba su exmarido también en FITUR, no ha podido evitar expresar la sorpresa. "Si lo veo no le saludaría, para mí es como esta columna. Aunque si me saluda, es educado, pues le respondería", responde Alba sobre si le saludaría. Del mismo modo, Feliciano no pudo esconder su cara de desagrado al escuchar que su exmujer se encontraba también en la feria de turismo. Eso sí, a diferencia que la modelo, no ha querido pronunciarse sobre el asunto.