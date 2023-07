De Alejandra a Claudia Osborne: Las hijas de Bertín reaccionan a la nueva paternidad de su padre

Bertín Osborne y Gabriela Guillén, su "amiga especial", van a a ser padres. Tal y como ha adelantado en exclusiva "Lecturas" en su último número, el presentador y la modelo esperan un hijo. El presentador de "Mi casa es la tuya" se convertirá en padre por séptima vez a los 69 años junto a la joven con la que se le ha relacionado sentimentalmente estos últimos meses.

Tras la publicación de la noticia, el propio Bertín Osborne ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre su futura paternidad con Beatriz Cortázar, dando unas polémicas declaraciones sobre el embarazo de Gabriela. "Son accidentes que pasan todos los días", ha desvelado el presentador, algo molesto por haber salido a la luz la información. "No es un bebé buscado ni deseado", ha relatado la periodista tras charlar con el presentador. Tal y como ha confesado Cortázar, han puesto remedios para impedir el embarazo pero a veces la naturaleza consigue abrirse paso. Aún así, ha querido recalcar que, aunque no ha sido buscado, responderá como es debido a esta futura paternidad. "Que nadie piense que no a asumir su responsabilidad, que él va a asumir toda la responsabilidad de este bebé que va a nacer", relata la periodista.

Parece ser que la relación de Bertín Osborne y Gabriela Guillén no está atravesando por su mejor momento. En más de una ocasión, el presentador ha expresado que no está enamorado de ella y siempre la ha descrito como "una amiga especial".

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Como era era esperar, las reacciones no se han hecho esperar. Claudia Osborne, una de sus cuatro hijas fruto de su relación con Sandra Domecq, ha reaparecido con semblante muy serio, afectada, y no ha querido atender a los medios sobre la nueva paternidad de su padre. "No voy a decir nada", ha expresado, casi sin poder emitir palabra. Su hermana Alejandra ha seguido la misma estela de Claudia y ha preferido guardar silencio, aunque su cara ha expresado más que cualquier palabra.

La que sí se ha pronunciado sobre el asunto ha sido Fabiola Martínez, su última exmujer y madre de sus dos últimos hijos. "Solo puedo desearle a Bertín, que sea feliz y que disfrute muchísimo. Pero perdona que no participe en esto, no me corresponde a mí decir ni aportar nada.. no es mi vida", ha develado la venezolana en exclusiva para LA RAZÓN. En las próximas horas se esperan más reacciones del círculo de Bertín después del tsunami mediático que ha generado su nueva paternidad junto a Gabriela Guillén.