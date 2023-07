Fabiola Martínez, sobre la paternidad de Bertín Osborne: "Le deseo que sea feliz y que disfrute muchísimo"

Gabriela Guillen, la "amiga especial" de Bertín Osborne, está embarazada. La exclusiva la publicaba la revista "Lecturas", que añade que se encuentra en su tercer mes de gestación. Nuestro periódico ha intentado ponerse en contacto con el cantante, quien, aún estando en línea, no ha contestado a nuestras llamadas. Una fuente cercana nos asegura que “Bertín no se esperaba este embarazo, le ha pillado de sorpresa. A sus casi 69 años de edad ya no está para cambiar pañales…”.

Sí hemos podido hablar con su exmujer y madre de dos de sus hijos, la venezolana Fabiola Martínez, que nos dice que “solo puedo desearle a Bertín, que sea feliz y que disfrute muchísimo. Pero perdona que no participe en esto, no me corresponde a mí decir ni aportar nada.. no es mi vida”. Ella prefiere mantenerse al margen, vive centrada en sus niños y en la Fundación que lleva el nombre de su ex. Y no suele desvelar datos de su vida personal.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Parece ser que fue una persona que mantiene una estrecha amistad, tanto con Fabiola como con Bertín, la que comunicó a la primera la feliz noticia. Pero en el entorno del artista todos se extrañan del sorpresivo embarazo. Nadie se esperaba que fuera a ser padre a estas alturas de su vida.

Osborne ha intentado llevar con total discreción su relación con Gabriela, incluso llegó a afirmar que tan solo son buenos amigos, pero, por lo que se ve, esa amistad se ha convertido en algo mucho más importante. Se conocieron durante la grabación de un spot de una firma de ropa y rápidamente nació entre ellos una conexión de complicidad. Pero no fue hasta hace pocos meses cuando aquello se afianzó hasta el punto de llegar a este embarazo.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne GTRES

Aún así, él siguió insistiendo en que se habían visto ocho o diez veces, que Gabriela es fisioterapeuta y que le había tratado de dos lesiones musculares sufridas haciendo deporte.

Hace unos días, los paparazzi pillaban a Gabriela entrando en un hospital público, seguramente, para visitar a un ginecólogo. Se la veía contenta y feliz. No en vano va a ser madre primeriza, al contrario que su actual pareja, para el que el bebé que viene en camino será el séptimo de sus hijos, tres de ellos con la fallecida Sandra Domecq, y dos con Fabiola. Y otro más con Sandra que, desgraciadamente, falleció a las tres semanas de nacer.

Los que conocemos bien al cantante sabemos que es un gran padre, siempre preocupado por el bienestar de los suyos, le gusta celebrar comidas familiares en su finca cercana a la capital sevillana y reunirse con sus hijos y nietos siempre que es posible.