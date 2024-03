Alejandra de Rojas: «Mi padre me inculcó el valor por la lectura y la escritura»

Un perfectamente ambientado Green Patio de Madrid fue el escenario perfecto para presentar Maestro Reserva de Brugal, un ron pensado para los paladares más exigentes. Ataviados con sus mejores galas, allí se reunieron los nombres más destacados de la alta sociedad de la capital, desde Beltrán Lozano –modelo y primo del Rey Felipe VI– hasta Álvaro Castillejo Preysler, primo de Tamara Falcó, pasando por Alejandra de Rojas.

Hija de Charo Palacios y Eduardo de Rojas y Ordóñez, conde de Montarco, la opinión pública la conoce como aristócrata, pero ha demostrado que es una mujer muy polivalente. Amante del arte y de la cultura, heredó de su padre la pasión por las letras y le gusta escribir para compartir sus reflexiones, faceta que compagina con la de madre y con su filosofía de disfrutar de la vida.

¿Cuáles son sus momentos favoritos para brindar con una buena copa de ron?

Siempre he creído que todos los pequeños momentos en la vida merecen ser celebrados. Me gusta hacer de las pequeñas cosas algo grande y brindar por ello.

¿Es más de una noche de fiesta o prefiere las reuniones en casa con amigos?

Prefiero las reuniones con amigos donde los almuerzos se eternizan y las conversaciones se alargan. Disfrutar de una mesa bien puesta, una buena conversación y una copa en la mejor compañía. Eso no tiene precio...

Influencer, escritora, empresaria, aristócrata... ¿Le define alguna de estas etiquetas? ¿Con cuál se siente más cómoda?

Desde hace doce años escribo sobre el papel mis vivencias para hacerlas llegar a mis lectores. Mi padre, periodista y ganadero, me inculcó el amor por la lectura y la escritura. Quizás sea con esta faceta con la que más me identifico.

¿Es difícil compaginar todas estas facetas con la de madre? ¿Tiene la maternidad una cara B menos amable?

La vida es cuestión de prioridades y cada elección que hacemos lleva consigo asociada una responsabilidad. No soy una «superwoman», pero sí he tenido la suerte de poder adaptar mi trabajo a mi modo de vida. Ello me permite disfrutar de mi hijo y de mi trabajo por igual.

Hace poco se celebró el Día Internacional de la Mujer. ¿Es feminista Alejandra de Rojas?

Alejandra de Rojas es defensora de la igualdad de oportunidades.

¿Cuánto valor le da a lo que la opinión pública pueda pensar de usted?

Yo solo le doy valor a lo que mis amigos y la gente que me rodea y me importa opine de mí. Hoy en día, por desgracia, mucha gente difunde comentarios de forma gratuita, y yo creo que para opinar, primero hay que conocer a la persona...

¿Algún proyecto nuevo que se presente este 2024 o que tenga en mente?

Este año me he propuesto disfrutar de mi hijo, de mi trabajo y de la vida en general. ¿ Qué mejor proyecto que ese?

¿Qué le pide al futuro?

Soy poco de pedirle al futuro y mucho al presente. Con el tiempo he aprendido a centrarme en el ahora, en este momento, porque la vida son dos días…

¿Cómo sobrellevó los momentos en los que la exposición mediática fue demasiado?

Intento pensar que todo en la vida es efímero. Todo pasa…