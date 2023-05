Alejandra de Rojas, la noble en el ojo del huracán

Siempre me ha caído bien Alejandra, las veces que la he tratado siempre ha sido atenta, elegante y muy educada. En Sanxenxo hemos coincidido algunas veces, ya que es su paraíso particular, junto con Portugal, la tierra de su madre. En la ciudad gallega iba como una más a comprar al mercado pescado para cocinarlo de manera sencilla para sus amigos. Ahora es Julio, su hermano mayor, el que disfruta de esa casa en la Rías Baixas.

Por eso, ver que ahora está triste y está en boca de multitudes me duele por ella, porque la discreción es su máxima, y ha tenido que romperla para desmentir rotundamente que sea hija secreta del Rey Juan Carlos. Si alguien no sabe todavía qué ha pasado, les comentaré que un libro que va a publicarse próximamente se insinúa una hija secreta del monarca con datos esclarecedores, por lo que el nombre de Alejandra no tardó en salir en los medios, y ella, haciendo acopio de valor, también ha dado sus explicaciones en forma de comunicado. Porque el derecho al honor es algo que en estos tiempos parece que está cada vez más en desuso, y no debería ser así, sobre todo, cuando una de las personas a las que se injuria, no está ya en el mundo de los que pueden defenderse en su nombre. Tan inédito está siendo todo, que hasta Don Juan Carlos ha emitido un histórico comunicado negando los hechos, primera y esperemos que última vez que ha actuado así.

Alejandra se encontraba en Asturias cuando saltó la noticia, lamiéndose las heridas por la ruptura de su matrimonio, así que esta falta de honor no ha podido llegarle en peor momento. El sobrino de Esperanza Aguirre y ella disfrutaron de una romántica boda invernal en el año 2018, y su hijo Pepe, de tres años y medio, les ha llenado de alegría y disfrute. Una boda y un marido mas discreto que ella, ya que no quiso posar en la exclusiva que la revista «¡Hola!» realizó en su boda y posó Alejandra sola en la portada.

Una ruptura previa

Beltrán Cavero es hijo de Francisco Javier Cavero de Carondelet y Christou, duque de Bailén y marqués de Portugalete. Su parentesco llega más allá de los títulos nobiliarios, puesto que es sobrino nieto del poeta Jaime Gil de Biedma y sobrino de Esperanza Aguirre. El ya exmarido de Alejandra trabaja como consejero de la firma inmobiliaria Loncito S.L, de la que su padre es dirigente. Además es socio del restaurante Fitz Burger junto con otros miembros de la aristocracia, pero la verdadera pasión de Beltrán es la música.

Cavero ejerce como vocalista y guitarrista en la banda The Hardcore of Beauty, trabajo por el que ha sido reconocido e incluso ha llegado a trabajar con artistas como Carlos Jean. Beltrán empezó como amigo y la ayudó mucho con la enfermedad de su madre y su posterior fallecimiento. Alejandra se rodea de sus elegidos, amigos que no la dejan ahora y que velan por su bienestar, como la sobrina del emérito, María Zurita, la mujer de Richard Gere, María Fitz-James y su hermana Cléa, o Luis Medina, el hijo de Naty Abascal y exnovio suyo que siempre ha velado por ella.Trabajadora, amazona, enamorada de los animales y de su hijo, espero que su fortaleza interior sirva para superar esta etapa.