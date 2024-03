Beltrán Lozano, el primo guapo del Rey Felipe VI, tras los pasos de Tamara Falcó en su nuevo -y romántico- proyecto de moda

En París tienen a Carlota Casiraghi, los helenos al guapísimo Achileas, hijo de Pablo de Grecia y Marie Chantal; y en España a Beltrán Lozano. Son muchos los rostros ligados a la realeza que han aprovechado sus divinas facciones para triunfar sobre las pasarelas, y en el caso patrio no hay más que echar un vistazo a su currículum para acreditar su éxito.

El primo sevillano de don Felipe VI ha desfilado para firmas como Custo Dalmau, Miguel Marinero o García Madrid, y puede presumir de haber sido imagen de otras como Cloking o Scotta 1985. Ahora, su nuevo proyecto relacionado con la moda llega con uno de los grandes nombres españoles del sector, Pedro del Hierro.

El modelo presentará la primera colección cápsula de golf de la firma, y lo hará con una compañera de excepción: su pareja, Daniela Svedin, la hija de Luís Figo. Hace más de dos años y medio que comenzaron su relación sentimental, que a día de hoy está totalmente consolidada. De hecho, él ha sido visto en varias ocasiones disfrutando de sus vacaciones junto a ella y su familia, demostrando que ya es uno más en el clan del reconocido futbolista.

Este nuevo proyecto común no hace más que afianzar su relación y les permite pasar más tiempo juntos disfrutando de la moda, una de sus pasiones comunes. Los otros pequeños placeres que comparten son los viajes, la gastronomía, el arte y la cultura y la naturaleza.

Beltrán Lozano y Daniela Svedin se convierten así en otras de las muchas caras conocidas que, de un modo u otro, han colaborado con Pedro del Hierro. La más representativa en los últimos años ha sido Tamara Falcó, que ha ejercido como diseñadora creativa de varias colecciones cápsula que llevan su nombre, TFP by Tamara Falcó.

Sangre azul

La regia ascendencia le viene a Beltrán Lozano por parte de su abuela, Su Alteza Real doña Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomirska, princesa de las Dos Sicilias y prima hermana de Doña María de las Mercedes, abuela de Felipe VI.

A pesar de su rancio abolengo, el modelo aclaró en su día que, aunque no reniega de su linaje, prefiere ser reconocido por su carrera y sus propios méritos. "El tema de mi apellido se filtró tiempo después de que empezara a trabajar como modelo. De hecho, en mi agencia no lo sabían cuando comencé. Eso sí, no lo escondo, pero yo llevo ese apellido en segundo plano, soy Beltrán Lozano. Intento cuidar mi imagen porque yo soy así, porque creo que en ello", comentó a LA RAZÓN en una entrevista publicada en 2019.