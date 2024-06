Alejandra Rubio ya conoce al padre de Carlo Costanzia: “Me ha caído fenomenal”

El foco mediático se ha vuelto a colocar sobre Carlo Costanzia y su pareja Alejandra Rubio. Esta vez ha sido a causa de la entrevista concedida por Carlo Costanzia padre en “De Viernes”, donde hablaba como no hacía en mucho tiempo sobre su ex Mar Flores y los roces de sus hijoscon la autoridad. Durante la emisión de la semana pasada, Carlo padre dejaba claro que si bien no conocía todavía a la hija de Terelu Campos, la veía como una “potencial nuera”. Gracias a su influencia ha visto un cambio considerable en su hijo, que está “más centrado” y “tranquilo” junto a ella. “Me parece una chica joven que sabe lo que quiere”, añadió en el espacio televisivo.

Carlo Costanzia, desde su relación con Mar Flores a la situación de sus hijos en '¡De Viernes!' Europa Press

Mucho se ha hablado que con esta entrevista Carlo Costanzia padre buscaba reabrir una “guerra” con la que fue su pareja: “Seguimos con la misma historia después de mucho tiempo y ahora con un chaval que ya es mayor de edad. Me parece que es innecesario todo esto por parte de ella y por parte de él”, arrancaba en el programa de “Así es la vida” Carmen Borrego. Tras la polémica que ha surgido con su hijo, que daba en exclusiva su separación con Paola Olmedo, la televisiva tiene muy clara su opinión con respecto a las rupturas matrimoniales cuando hay hijos en medio: “Las separaciones como estas al final los que pagan son los niños. Por eso no se debe separar nadie a leñazos. Yo creo que tanto él dice una cosa y ella otra. Él está hablando de que ha sufrido mucho y como padre yo le creo”.

Alejandra también ha roto una lanza en favor de su suegro. Este no estaría buscando iniciar “una guerra” contra la madre de su hijo: “Solo contestó y no es para nada el objetivo de la entrevista”, decía antes de dar la noticia del primer encuentro. Alejandra Rubio ya conoce de manera oficial al padre de su pareja y esta quedada ha ido “muy bien”: “Todo ha ido genial y me ha caído fenomenal”.