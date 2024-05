Alejandra Rubio ya conoce a su suegra, Mar Flores: Todos los detalles

Carlo Costanzia ha vuelto a sacudir la crónica social ofreciendo una entrevista en el programa “De Viernes” para hablar de las polémicas que rodean a su familia y dar detalles sobre su relación con Alejandra Rubio. Esta ha sido la primera vez que daba detalles tan íntimos sobre la hija de Terelu Campos, una decisión que le podría haber salpicado tras las últimas noticias que se han descubierto sobre el hijo de Mar Flores.

Y es que, no sería la primera vez que Amor Romeira revoluciona el plató de “Fiesta” con información bomba sobre Carlo Costanzia. Hace poco menos de un mes se sentaba junto a su amiga Alejandra Rubio para advertirle desde el primer momento sobre su pareja actual: “A mí no me gusta que Alejandra esté con él, yo me consideraba amiga de ella y la llamé para contarle informaciones que me han llegado. Lo que opino de ellos ya se lo dije a Alejandra y ahora ella es libre de manejar esa información como ella considere”, decía en su momento en el programa.

Esta tarde Amor ha vuelto a acaparar toda la expectación dando a conocer información que “aclarará unos puntos que desconocemos y que cambia toda la historia”. La televisiva ha seguido con la exclusiva: “Alejandra ya conoce a Mar Flores. Anoche se encontraron por primera vez, tuvieron su primer encuentro en Pica Largarto, en Gran Vía. Mar Flores estaba cenando en la zona de restaurantes y luego sube a la terraza. Es donde tienen el encuentro madre, hijo y Alejandra. Ahí se ven por primera vez, se abrazan y el encuentro es muy amigable. Están una hora sentadas delante de todo el mundo”. Se trata de una información que ha sacudido toda la situación actual, ya que Carlo Costanzia negó el pasado viernes que Alejandra conociera a su madre. Y esto no sería todo, pues es la primera vez que Mar Flores es vista con su hijo después de la polémica, por lo que se podría llegar a hablar de “un perdón entre madre e hijo”.

Sin embargo, no ha sido ella la única que ha hablado sobre las recientes polémicas que caen sobre Carlo Costanzia. Pipi Estrada, el que fue expareja de la madre de Alejandra Rubio, ya expuso el pasado sábado lo que el joven habría cobrado por su última entrevista a “De Viernes”. “Me parece que es una gran película y de una gran hipocresía. Alejandra Rubio ha dicho muchas veces que no quería hablar de su vida privada, que se quería mantener al margen. Ahora, se llevan 25.000 euros”, indicaba el colaborador.

Lo cierto es que la hija de Terelu Campos se había mantenido firme en su postura de no hablar de su vida privada, por lo que ha chocado que su pareja se siente en un plató de televisión para dar detalles de su relación. “Si tú no quieres hablar de tu vida privada, no vayas a ciertos programas a ganar dinero hablando de la vida de los demás. Alejandra no habla de su vida privada, pero, cuando va su novio, le pagan 25.000 euros. Es una incongruencia”, ha añadido Enrique del Pozo bastante indignado sobre el tema.