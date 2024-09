Alejandra Rubio desmonta a Paola Olmedo con una firme acusación

Alejandra Rubio ya sabe a la perfección cómo funciona este mundillo, pues se desenvuelve con soltura. Hace años pecaba de nueva, pero ahora que ha regresado a la televisión tras un verano en el paro, ha demostrado que lo suyo es el corazón, aunque haya intentado alejarse de ello un mes. No solo ocupando un puesto de colaboradora en ‘Vamos a ver’ para analizar la actualidad de la crónica social, sino también hablando sobre su propia familia y, llegado el caso, también dando sus propias exclusivas. Sabe mantenerse en el candelero y ha dejado bien claro en su estreno en el programa de Joaquín Prat que llega pisando fuerte y dispuesta a todo por permanecer en plantilla. Así, se ha mojado como pocas veces.

Su vuelta a los ruedos corazoneros ha coincidido con la exclusiva que Paola Olmedo ha concedido a ‘Semana’. La que fuese nuera y enemiga de Carmen Borrego ha querido reavivar las ascuas de su guerra y cargar de nuevo contra ella, por eso de no caer en el olvido. Reclama que “nos llevábamos bien hasta que vendió mi embarazo sin mi consentimiento, no estaba ni de tres meses”, asegura la ex de José María Almoguera, reconociendo el daño que haría su entrevista en su exmarido y su familia. Sus declaraciones han sido analizadas en el programa de Telecinco y la prima del aludido no ha dudado en responder, aunque horas antes en la calle, al ser preguntada por los reporteros sobre lo mismo decía: “Eso no va conmigo”.

Ahora ya sí. la hija de Terelu Campos ha querido sacar la cara por su tía: “Según tengo entendido esa exclusiva estaba firmada por los tres. Creo que ella después de que salieron los audios sintió vergüenza y se retira, pero la exclusiva estaba firmada y Carmen lo que hizo fue cumplir con el contrato y dar la noticia”, matiza. Ahora bien, aunque ella misma lo haya hecho con su propio embarazo, considera que Carmen Borrego no estuvo del todo acertada, aunque lo hiciese solo por ayudar: “Seguro que Carmen se arrepiente después de todo lo que ha pasado del favor que le hizo a su hijo”. Pero Alejandra ha entendido bien el juego y le recrimina a Paola que esté en la portada de una revista quejándose de que en el pasado salió en la misma portada, supuestamente sin su consentimiento: “Nadie ha fomentado los problemas. Al final yo lo único que veo es que ella también se ha aprovechado de la fama de su suegra”, acusa.

La intimidad de Alejandra Rubio

Aunque lleva un tiempo diciendo que desea alejarse del corazón y mantener su intimidad alejada del público, después de vender la exclusiva de su embarazo, Alejandra Rubio ha vuelto a romper su máxima: “Al principio lo gestioné peor, ha sido complicado. No calibré la repercusión de la venta de la exclusiva. No entiendo cuál es el problema. Para mí fue la mejor manera de hacerlo. No habrá más. Tengo muy claro que no quiero enseñar la cara” de su hijo. Por ahí sí que no pasa, aunque haya tenido que ceder en eso de hablar en público sobre su romance con Carlo Costanzia, de quien está muy enamorada a falta de unos meses para convertirse en padres: “Estamos muy bien, somos una pareja muy afianzada. Me siento súper cuidada y súper querida”, aclara, pues siempre debe hacer frente a rumores de crisis, que no sabe muy bien a qué vienen, pues ella entiende que su relación está en un momento idílico.