Alejandra Rubio, obligada a tragarse sus palabras un mes después

Alejandra Rubio tenía muy claras las cosas el mes pasado cuando se le acabó el trabajo en televisión y decidió centrarse en exclusiva en su embarazo. El final de su colaboración con ‘Así es la vida’ le hizo replantearse la opción de convertirse en influencer, algo que está llevando a cabo igualmente, aunque le esté costando horrores y desesperación. Sus publicaciones en redes sociales y ahora ya no es tan celosa de su intimidad, mostrando un poco más cómo es su día a día con el padre de su futuro hijo, Carlo Costanzia. También se deja ver mucho más, ya sea en su faceta más glamurosa presumiendo de look o su versión más mundana en el salón de su casa rodeada de perros. Pero parece que sus planes han vuelto a sufrir un cambio inesperado y debe plantearse de nuevo qué quiere hacer en su vida. Al menos ver si no entran en conflicto sus intereses tras haber aceptado ya una nueva propuesta de trabajo.

Alejandra Rubio en una imagen de archivo Instagram

Después de las críticas que le han llegado por mostrar su barriguita de embarazada, siendo incluso defendida por Georgina Rodríguez, se enfrenta a un nuevo tsunami. Son pocos los que le perdonan que haya traicionado a su propia palabra y, con ello, entiendan también que a sus propios principios. Algo que, por otro lado, no solo ha cometido ella misma, sino que en el mismo gesto se mete en el mismo saco a Ana Rosa Quintana, quien también se habría desdicho. Si ya dejó claro su deseo de pasar más desapercibida y alejarse del foco mediático en lo que a su vertiente corazonera y los conflictos familiares se refiere, difícil lo tendrá después de negociar su regreso a la televisión. Y es que ha confirmado ya que será la nueva colaboradora estrella de ‘Vamos a ver’, programa de la productora de Ana Rosa.

Si la presentadora ya dijo que no tenía ninguna intención de contratar a Alejandra Rubio como parte de su elenco de estrellas, ahora ha entendido que su fichaje era necesario. Está de plena actualidad y es el único nexo de la cadena con el clan Campos, más allá de la colaboración semanal de Terelu Campos en ‘De viernes’. Aún se desconoce cuándo comenzará su andadura televisiva, después de renegar del medio y sentenciar que quería una vida mejor, alejada del foco y de las miradas indiscretas, aunque aparcando de nuevo su sueño de ser actriz. Lo hará presumiblemente de cara a la próxima temporada, que comienza en septiembre, compartiendo plató con Isa Pantoja, además de los habituales colaboradores del espacio rosa de Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Alejandra Rubio Así es la vida

Alejandra Rubio había entendido hace tan solo un mes que su paso por televisión estaba en peligro. El cierre de ‘Así es la vida’ le dejaba sin un plató al que acudir, aunque parece que ha tardado muy poco para renegociar su regreso. “Gracias ‘Así es la vida’ y Cuarzo TV y mis super jefas por este año y estos compañeros increíbles que me llevo para siempre. He aprendido demasiado con todos vosotros”. Decía demasiado, quizá porque terminó saturada de la experiencia de trabajar más allá de los fines de semana que realizaba antes con Emma García. De ahí que le confesase a Nagore Robles y Germán González en su podcast cuáles eran sus planes de futuro, que incluían decir adiós a la televisión como medio de vida: “Me gustaría encaminar mi vida más a las redes sociales y menos tele y corazón”. Ahora le toca el turno de tragarse sus propias palabras y volver a ponerse frente a los focos como si no hubiese renegado del medio y las oportunidades que le está brindado para desarrollarse profesionalmente.