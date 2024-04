Lo que hay detrás de la exclusiva del hijo de Carmen Borrego

Cada vez surgen más testimonios que ponen en duda la ruptura de José María Almoguera y Paola Olmedo. Tras acusar a su madre, Carmen Borrego, como responsable de su separación, la tertuliana se sentaba en los platós de televisión para hablar de la "traición" de su hijo y defenderse como buena madre. Según publica "Cuore", parece que la entrevista de Almoguera hablando de su divorcio era una manera de ganar rápido dinero y poder comprarse una vivienda para "despegarse" de la familia de Olmedo, ya que viven en un piso a las afueras de Madrid con la madre de la uruguaya, su hermana, el novio de ésta, sus dos hijos mayores y el bebé que

Por otro lado, hay quien apunta que José María habría decidido arremeter públicamente contra su madre motivado por su mujer, y otros que ha sido su padre, del que Borrego se separó hace décadas, el que habría orquestado la exclusiva.

Jose María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo GTRES

Informaciones a las que el nieto de Teresa Campos prefiere no dar respuesta aunque sí ha pedido que no se hable de su padre por ser una persona anónima. Además, tampoco está dispuesto a contestar a las duras declaraciones hechas por su madre en los últimos días. "Lo has dicho tú, nunca he contestado".

"Dentro de lo que cabe estoy serena, estoy absolutamente convencida de que mi hijo se ha equivocado pero no ha matado a nadie. Sí que es cierto que me ha roto el corazón, no me lo esperaba, yo me fui con la tranquilidad de que todo estaba bien con él y en su matrimonio (...) No he sido capaz de llorar, he pensado mucho estos días, ha sido un shock. A mí mi marido me da mucho y yo le debo mucho a él, no tendré vida para agradecer lo que mi marido le ha dado a mi madre y también a mis hijos", aseguró Carmen Borrego en el programa "De viernes".